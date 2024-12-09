Крупный российский банк собирается передать заемщиков в другой банк

Т-банк рассматривает перевод некоторых заемщиков в «Уралсиб»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перевод в «Уралсиб» не затрагивает заемщиков, имеющих ипотеку и рассрочку
Перевод в «Уралсиб» не затрагивает заемщиков, имеющих ипотеку и рассрочку Фото:

Некоторые кредиты клиентов Т-банка могут быть переведены на обслуживание в банк «Уралсиб». Эта информация была подтверждена сотрудниками службы поддержки организации и сообщена РБК.

«Это обычная практика, когда заключают соглашение, и кредит из одного банка передают в другой», — прокомментировал ситуацию представитель поддержки Т-банка. Отмечается, что подобные операции являются частью стандартных банковских процедур при переходе кредитных обязательств от одного финансового учреждения к другому.

Передача касается кредитов наличными, но не затрагивает ипотечные кредиты и рассрочки. Ранее на официальном сайте «Уралсиба» был размещен раздел с ответами на вопросы для клиентов Т-банка, где упоминалось о передаче кредитов. Однако позднее эти страницы были удалены, хотя сохраненные копии все еще можно найти через поисковые системы.

Ранее Т-банк разморозил средства клиентов на 3,5 миллиарда рублей. До этого деньги были заморожены в активах внутри паевых инвестиционных фондов за рубежом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Некоторые кредиты клиентов Т-банка могут быть переведены на обслуживание в банк «Уралсиб». Эта информация была подтверждена сотрудниками службы поддержки организации и сообщена РБК. «Это обычная практика, когда заключают соглашение, и кредит из одного банка передают в другой», — прокомментировал ситуацию представитель поддержки Т-банка. Отмечается, что подобные операции являются частью стандартных банковских процедур при переходе кредитных обязательств от одного финансового учреждения к другому. Передача касается кредитов наличными, но не затрагивает ипотечные кредиты и рассрочки. Ранее на официальном сайте «Уралсиба» был размещен раздел с ответами на вопросы для клиентов Т-банка, где упоминалось о передаче кредитов. Однако позднее эти страницы были удалены, хотя сохраненные копии все еще можно найти через поисковые системы. Ранее Т-банк разморозил средства клиентов на 3,5 миллиарда рублей. До этого деньги были заморожены в активах внутри паевых инвестиционных фондов за рубежом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...