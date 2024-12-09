Крупный российский банк собирается передать заемщиков в другой банк

Некоторые кредиты клиентов Т-банка могут быть переведены на обслуживание в банк «Уралсиб». Эта информация была подтверждена сотрудниками службы поддержки организации и сообщена РБК.
«Это обычная практика, когда заключают соглашение, и кредит из одного банка передают в другой», — прокомментировал ситуацию представитель поддержки Т-банка. Отмечается, что подобные операции являются частью стандартных банковских процедур при переходе кредитных обязательств от одного финансового учреждения к другому.
Передача касается кредитов наличными, но не затрагивает ипотечные кредиты и рассрочки. Ранее на официальном сайте «Уралсиба» был размещен раздел с ответами на вопросы для клиентов Т-банка, где упоминалось о передаче кредитов. Однако позднее эти страницы были удалены, хотя сохраненные копии все еще можно найти через поисковые системы.
Ранее Т-банк разморозил средства клиентов на 3,5 миллиарда рублей. До этого деньги были заморожены в активах внутри паевых инвестиционных фондов за рубежом.
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