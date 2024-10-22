Т-Банк разморозил средства клиентов на 3,5 млрд рублей

«Т-Капитал», являющийся разделом Т-Банка по управлению инвестициями и активами, разблокировал средства 450 тысяч человек и вернул им три с половиной миллиарда рублей. Ранее эти деньги были заморожены в активах внутри паевых инвестиционных фондов (ПИФ) за рубежом, рассказал председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк.
«Получилось вернуть клиентам почти половину их заблокированных [в иностранной инфраструктуре] денег. Вместе с „Инвесткопилками“ мы смогли разморозить около три с половиной миллиарда рублей и открыть торговлю для 450 тысяч людей», — заявил Станислав Близнюк, его слова передает РБК. Он отметил, что другую половину замороженных денег Т-Банк перевел в замороженные ПИФ (ЗПИФ) и в случае полной или частичной разблокировки активов он сможет вернуть их владельцам брокерских счетов.Близнюк подчеркнул, что инвесторы смогут поучаствовать в торгах фондов TUSD и TEUR в ближайшие дни.
Ранее, 24 февраля 2023 года, Т-Банк (тогда — Тинькофф Банк) попал под санкции Евросоюза, паевые активы в юрисдикции союза были заморожены. После этого банк разработал механизм частичной разблокировки активов фондов с помощью их выделения в ЗПИФЫ.
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