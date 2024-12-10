«Очень любит власть»: жена Байдена пофлиртовала с Трампом

Жена лидера Штатов Джо Байдена Джилл вела флиртующий разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом и была с ним тактильна. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил журналист Ларри Кудлоу.
«В эти выходные, мистер Трамп сидел рядом с первой леди Джилл Байден в соборе Парижской Богоматери. Оба улыбались. Был своего рода поцелуй от миссис Байден. Это было почти что изнуряющее поглаживание», — рассказал журналист в эфире телеканала. Журналист объяснил действия жены Байдена ее любовью к власти.
В последнее время общественность активно обсуждает личные взаимоотношения высокопоставленных политических фигур США. Так, ранее появилась информация о том, что Мелания Трамп, супруга Дональда Трампа, проводит много времени с бизнесменом Илоном Маском, что вызывает недовольство в лагере Трампа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.