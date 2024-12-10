«Очень любит власть»: жена Байдена пофлиртовала с Трампом

Журналист Fox News: между женой Байдена и Трампом была близость
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Журналист отметил, что Джилл Байден была излишне тактильна с Трампом
Журналист отметил, что Джилл Байден была излишне тактильна с Трампом Фото:

Жена лидера Штатов Джо Байдена Джилл вела флиртующий разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом и была с ним тактильна. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил журналист Ларри Кудлоу.

«В эти выходные, мистер Трамп сидел рядом с первой леди Джилл Байден в соборе Парижской Богоматери. Оба улыбались. Был своего рода поцелуй от миссис Байден. Это было почти что изнуряющее поглаживание», — рассказал журналист в эфире телеканала. Журналист объяснил действия жены Байдена ее любовью к власти.

В последнее время общественность активно обсуждает личные взаимоотношения высокопоставленных политических фигур США. Так, ранее появилась информация о том, что Мелания Трамп, супруга Дональда Трампа, проводит много времени с бизнесменом Илоном Маском, что вызывает недовольство в лагере Трампа.

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Жена лидера Штатов Джо Байдена Джилл вела флиртующий разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом и была с ним тактильна. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил журналист Ларри Кудлоу. «В эти выходные, мистер Трамп сидел рядом с первой леди Джилл Байден в соборе Парижской Богоматери. Оба улыбались. Был своего рода поцелуй от миссис Байден. Это было почти что изнуряющее поглаживание», — рассказал журналист в эфире телеканала. Журналист объяснил действия жены Байдена ее любовью к власти. В последнее время общественность активно обсуждает личные взаимоотношения высокопоставленных политических фигур США. Так, ранее появилась информация о том, что Мелания Трамп, супруга Дональда Трампа, проводит много времени с бизнесменом Илоном Маском, что вызывает недовольство в лагере Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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