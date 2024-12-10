Пермяк привез в Челябинск 3,5 килограмма «синтетики». Видео

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Павильоны специализированной выставки «Дорога». Екатеринбург, машина полиции, полицейская машина, полиция, дпс
Полицейские задержали наркобарыгу Фото:

Житель Пермского края привез в Челябинск три с половиной килограмма синтетических наркотиков с целью дальнейшего их сбыта. Он был задержан сотрудниками ДПС, сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка.

«В районе 10 километра автодороги до села Октябрьское экипаж сотрудников ДПС заметил автомобиль марки Lada Granta. Водитель — приезжий из Пермского края, 1989 года рождения — сильно нервничал. В ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили под приборной панелью свертки с белым веществом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВЛД по региону.

После обнаружения запрещенного вещества в машине водитель признался, что спрятал оставшуюся часть в лесу. Там он организовал несколько закладок. После задержания мужчина был доставлен в отдел МВД по Копейску. Возбуждено уголовное дело.

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Житель Пермского края привез в Челябинск три с половиной килограмма синтетических наркотиков с целью дальнейшего их сбыта. Он был задержан сотрудниками ДПС, сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка. «В районе 10 километра автодороги до села Октябрьское экипаж сотрудников ДПС заметил автомобиль марки Lada Granta. Водитель — приезжий из Пермского края, 1989 года рождения — сильно нервничал. В ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили под приборной панелью свертки с белым веществом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВЛД по региону. После обнаружения запрещенного вещества в машине водитель признался, что спрятал оставшуюся часть в лесу. Там он организовал несколько закладок. После задержания мужчина был доставлен в отдел МВД по Копейску. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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