Пермяк привез в Челябинск 3,5 килограмма «синтетики». Видео

10 декабря 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали наркобарыгу Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Пермского края привез в Челябинск три с половиной килограмма синтетических наркотиков с целью дальнейшего их сбыта. Он был задержан сотрудниками ДПС, сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка. «В районе 10 километра автодороги до села Октябрьское экипаж сотрудников ДПС заметил автомобиль марки Lada Granta. Водитель — приезжий из Пермского края, 1989 года рождения — сильно нервничал. В ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили под приборной панелью свертки с белым веществом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВЛД по региону. После обнаружения запрещенного вещества в машине водитель признался, что спрятал оставшуюся часть в лесу. Там он организовал несколько закладок. После задержания мужчина был доставлен в отдел МВД по Копейску. Возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Пермского края привез в Челябинск три с половиной килограмма синтетических наркотиков с целью дальнейшего их сбыта. Он был задержан сотрудниками ДПС, сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка. «В районе 10 километра автодороги до села Октябрьское экипаж сотрудников ДПС заметил автомобиль марки Lada Granta. Водитель — приезжий из Пермского края, 1989 года рождения — сильно нервничал. В ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили под приборной панелью свертки с белым веществом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВЛД по региону. После обнаружения запрещенного вещества в машине водитель признался, что спрятал оставшуюся часть в лесу. Там он организовал несколько закладок. После задержания мужчина был доставлен в отдел МВД по Копейску. Возбуждено уголовное дело.