09 декабря 2024

МЧС объявило экстренное предупреждение для свердловчан

МЧС: в Свердловской области 11 декабря ожидается ветер до 18 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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В непогоду спасатели советуют закрывать окна в квартирах (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 11 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей быть бдительными. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий. Закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме», — сообщили в ведомстве.

Автомобилистам рекомендуют избежать парковок рядом с деревьями и другими конструкциями. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».

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В Свердловской области 11 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей быть бдительными. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий. Закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме», — сообщили в ведомстве. Автомобилистам рекомендуют избежать парковок рядом с деревьями и другими конструкциями. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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