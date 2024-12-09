МЧС объявило экстренное предупреждение для свердловчан

В Свердловской области 11 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей быть бдительными. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий. Закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме», — сообщили в ведомстве.
Автомобилистам рекомендуют избежать парковок рядом с деревьями и другими конструкциями. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».
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