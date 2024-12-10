В Кремле рассказали о взаимодействии России и Сирии

Песков: Россия широко сотрудничает со странами Ближнего Востока
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия продолжает диалог с другими странами, заявил Дмитрий Песков
Россия продолжает диалог с другими странами, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия продолжает вести диалог со многими Ближневосточными странами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке.

«Россия продолжает диалог со всеми региональными странами. У нас есть пересечения интересов, с рядом стран региона развито широкое сотрудничество. Все эти процессы мы намерены продолжать», — сказал Песков журналистам во время конференц-колла.

На вопрос, оценивают ли в Кремле риски, которые могут возникнуть из-за ситуации в Сирии, представитель Кремля отметил, что сейчас трудно что-либо предугадать. «Сейчас время глубоко анализа происходящих событий. Трудно предугадать формы, которые последуют за этим периодом неопределенности», — резюмировал пресс-секретарь президента. 

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Россия продолжает вести диалог со многими Ближневосточными странами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке. «Россия продолжает диалог со всеми региональными странами. У нас есть пересечения интересов, с рядом стран региона развито широкое сотрудничество. Все эти процессы мы намерены продолжать», — сказал Песков журналистам во время конференц-колла. На вопрос, оценивают ли в Кремле риски, которые могут возникнуть из-за ситуации в Сирии, представитель Кремля отметил, что сейчас трудно что-либо предугадать. «Сейчас время глубоко анализа происходящих событий. Трудно предугадать формы, которые последуют за этим периодом неопределенности», — резюмировал пресс-секретарь президента. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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