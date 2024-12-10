ВС РФ освободили Новоивановку

Бойцы группировки «Север» освободили Новоивановку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Морской пехотой и воздушно-десантными войсками группировки «Север» освобожден населенный пункт Новоивановка в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер».
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