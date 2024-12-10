ВС РФ освободили Новоивановку

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Бойцы группировки «Север» освободили Новоивановку
Бойцы группировки «Север» освободили Новоивановку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Морской пехотой и воздушно-десантными войсками группировки «Север» освобожден населенный пункт Новоивановка в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер».  

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Морской пехотой и воздушно-десантными войсками группировки «Север» освобожден населенный пункт Новоивановка в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер».  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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