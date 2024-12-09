Пермское управление лесничествами раскрыло стоимость елей к Новому году

Ель, купленная в лесничестве, обойдется жителям Пермского края в сумму от 29 до 173 рублей. Продажи лесных красавиц стартуют с 16 декабря. Информация указана на странице ГКУ «Управление лесничествами Пермского края».
«С 16 декабря Пермское лесничество открывает свои двери для граждан, желающих заключить договор купли-продажи новогодних деревьев (елей)», — говорится в сообщении. Для покупки ели при себе необходимо иметь паспорт и ИНН. Продажа осуществляется в одном из участковых лесничеств: Култаевском, Лобановском, Кукуштанском, Рождественском (п. Юго-Камский, Лядовском (п. Новые-Ляды).
Стоимость елей на 2024 год (за штуку):
- до 1 м — 28.89 рублей;
- 1,1-2м — 57.78 рублей;
- 2,1-3м — 86.67 рублей;
- 3,1-4м — 115.56 рублей;
- свыше 4,1м — 173.34 рублей.
Купить ель к Новому году можно до 28 декабря. О том, как выбрать лесную красавицу к празднику, рассказывало URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!