09 декабря 2024

Пермское управление лесничествами раскрыло стоимость елей к Новому году

В Пермском крае лесничества открывают продажу елей к Новому году
© Служба новостей «URA.RU»
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Заключить договор на вырубку ели к Новому году можно в лесничествах
Заключить договор на вырубку ели к Новому году можно в лесничествах Фото:

Ель, купленная в лесничестве, обойдется жителям Пермского края в сумму от 29 до 173 рублей. Продажи лесных красавиц стартуют с 16 декабря. Информация указана на странице ГКУ «Управление лесничествами Пермского края».

«С 16 декабря Пермское лесничество открывает свои двери для граждан, желающих заключить договор купли-продажи новогодних деревьев (елей)», — говорится в сообщении. Для покупки ели при себе необходимо иметь паспорт и ИНН. Продажа осуществляется в одном из участковых лесничеств: Култаевском, Лобановском, Кукуштанском, Рождественском (п. Юго-Камский, Лядовском (п. Новые-Ляды).

Стоимость елей на 2024 год (за штуку):

  • до 1 м — 28.89 рублей;
  • 1,1-2м — 57.78 рублей;
  • 2,1-3м — 86.67 рублей;
  • 3,1-4м — 115.56 рублей;
  • свыше 4,1м — 173.34 рублей.

Купить ель к Новому году можно до 28 декабря. О том, как выбрать лесную красавицу к празднику, рассказывало URA.RU.

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Ель, купленная в лесничестве, обойдется жителям Пермского края в сумму от 29 до 173 рублей. Продажи лесных красавиц стартуют с 16 декабря. Информация указана на странице ГКУ «Управление лесничествами Пермского края». «С 16 декабря Пермское лесничество открывает свои двери для граждан, желающих заключить договор купли-продажи новогодних деревьев (елей)», — говорится в сообщении. Для покупки ели при себе необходимо иметь паспорт и ИНН. Продажа осуществляется в одном из участковых лесничеств: Култаевском, Лобановском, Кукуштанском, Рождественском (п. Юго-Камский, Лядовском (п. Новые-Ляды). Стоимость елей на 2024 год (за штуку): Купить ель к Новому году можно до 28 декабря. О том, как выбрать лесную красавицу к празднику, рассказывало URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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