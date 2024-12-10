Индия, игнорируя давление, продолжит сотрудничать с Россией

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Индия приняла решение о продолжении тесных контактов с РФ, заявил Сингх
Индия приняла решение о продолжении тесных контактов с РФ, заявил Сингх Фото:

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что страна готова расширять сотрудничество с Россией, несмотря на геополитические сложности и внешнее давление. Об этом заявил он сам на переговорах с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

«Несмотря на то, что существуют геополитические вызовы и есть огромное давление на Индию публичного и частного характера, Индия приняла осознанное решение, что она не только будет продолжать тесные контакты с Россией, но и будет углублять и расширять наше взаимодействие. Мы всегда будем вместе с нашими российскими коллегами», — передает слова Сингха РИА Новости.

Министр обороны Индии считает, что взаимоотношения Москвы и Дели являются достаточно крепкими, показав «замечательную устойчивость». Также Сингх отметил, что сотрудничество стран развивается в рамках БРИКС и ШОС, которые выступают новыми возможностями для контактов.

Сингх приехал в Москву для проведения 21-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Ранее сообщалось о намерении Индии купить у России РЛС (радиолокационная станция) «Воронеж» за четыре миллиарда долларов.

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Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что страна готова расширять сотрудничество с Россией, несмотря на геополитические сложности и внешнее давление. Об этом заявил он сам на переговорах с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. «Несмотря на то, что существуют геополитические вызовы и есть огромное давление на Индию публичного и частного характера, Индия приняла осознанное решение, что она не только будет продолжать тесные контакты с Россией, но и будет углублять и расширять наше взаимодействие. Мы всегда будем вместе с нашими российскими коллегами», — передает слова Сингха РИА Новости. Министр обороны Индии считает, что взаимоотношения Москвы и Дели являются достаточно крепкими, показав «замечательную устойчивость». Также Сингх отметил, что сотрудничество стран развивается в рамках БРИКС и ШОС, которые выступают новыми возможностями для контактов. Сингх приехал в Москву для проведения 21-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Ранее сообщалось о намерении Индии купить у России РЛС (радиолокационная станция) «Воронеж» за четыре миллиарда долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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