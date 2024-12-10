Индия, игнорируя давление, продолжит сотрудничать с Россией

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что страна готова расширять сотрудничество с Россией, несмотря на геополитические сложности и внешнее давление. Об этом заявил он сам на переговорах с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.
«Несмотря на то, что существуют геополитические вызовы и есть огромное давление на Индию публичного и частного характера, Индия приняла осознанное решение, что она не только будет продолжать тесные контакты с Россией, но и будет углублять и расширять наше взаимодействие. Мы всегда будем вместе с нашими российскими коллегами», — передает слова Сингха РИА Новости.
Министр обороны Индии считает, что взаимоотношения Москвы и Дели являются достаточно крепкими, показав «замечательную устойчивость». Также Сингх отметил, что сотрудничество стран развивается в рамках БРИКС и ШОС, которые выступают новыми возможностями для контактов.
Сингх приехал в Москву для проведения 21-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Ранее сообщалось о намерении Индии купить у России РЛС (радиолокационная станция) «Воронеж» за четыре миллиарда долларов.
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