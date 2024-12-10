ВСУ устроили пыточные камеры в Курской области

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Военные Украины содержат 1100 жителей Курской области в концлагерях
Военные Украины содержат 1100 жителей Курской области в концлагерях Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы ВСУ соорудили пыточные камеры в жилых домах Суджанского района в Курской области и содержат в них 1100 мирных жителей. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов.

«Украинские военнослужащие развернули концлагери, в которых содержатся более 1100 мирных граждан», — рассказал Николай Иванов в беседе с РИА Новости. Он также выразил озабоченность по поводу судьбы 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины.

Дополнительно Иванов указал на значительные потери в сельском хозяйстве и инфраструктуре: более 300 тысяч свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота были угнаны, а также похищено 300 тысяч тонн зерна. Существенный ущерб нанесен и дорожной сети региона — разрушено более 1112 километров автомобильных дорог и 36 мостов, отметил Иванов.

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Бойцы ВСУ соорудили пыточные камеры в жилых домах Суджанского района в Курской области и содержат в них 1100 мирных жителей. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов. «Украинские военнослужащие развернули концлагери, в которых содержатся более 1100 мирных граждан», — рассказал Николай Иванов в беседе с РИА Новости. Он также выразил озабоченность по поводу судьбы 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины. Дополнительно Иванов указал на значительные потери в сельском хозяйстве и инфраструктуре: более 300 тысяч свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота были угнаны, а также похищено 300 тысяч тонн зерна. Существенный ущерб нанесен и дорожной сети региона — разрушено более 1112 километров автомобильных дорог и 36 мостов, отметил Иванов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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