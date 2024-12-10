Бойцы ВСУ соорудили пыточные камеры в жилых домах Суджанского района в Курской области и содержат в них 1100 мирных жителей. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов.
«Украинские военнослужащие развернули концлагери, в которых содержатся более 1100 мирных граждан», — рассказал Николай Иванов в беседе с РИА Новости. Он также выразил озабоченность по поводу судьбы 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины.
Дополнительно Иванов указал на значительные потери в сельском хозяйстве и инфраструктуре: более 300 тысяч свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота были угнаны, а также похищено 300 тысяч тонн зерна. Существенный ущерб нанесен и дорожной сети региона — разрушено более 1112 километров автомобильных дорог и 36 мостов, отметил Иванов.
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