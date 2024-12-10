Путин раскрыл, сколько денег потратят на россиян за три года

В ближайшие три года четверть всех расходов федерального бюджета РФ будет направлена на выполнение социальных обязательств. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«На эти цели [социальные обязательства] запланировано направить в предстоящие три года — четверть расходов всего бюджета», — заявил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, текст его речи опубликован на сайте Президента России. Он подчеркнул, что это будет сделано, несмотря на ограничения и трудности, с которыми сталкивается Россия.
По его словам, страна выполнит все социальные обязательства. В частности, средства будут направлены на зарплаты, пенсии, здравоохранение, образование, культуру и спорт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.