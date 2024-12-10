В ХМАО жители получают ожоги, открывая в квартирах кран с водой

Жители дома на улице Некрасова поселка Белый Яр (ХМАО) пожаловались на сильные перепады температуры воды в кране, из-за чего многие получают ожоги и увечья. Об этом URA.RU сообщили жильцы многоквартирного дома.
«С начала отопительного сезона у нас из крана льется сначала нормальная вода, а потом резко горячая. Это недопустимо, так как можно легко получить тяжкие телесные повреждения, но решать проблему судя по всему никто не собирается», — объяснили собственники квартир.
Из-за скачков давления воды в трубах жильцы дома ежедневно страдают от ожогов. По словам жителей, специалисты водоканала должны были сделать капитальный ремонт центрального теплового пункта в 2023 году.
Однако МУП «УТВиВ N?1» (предприятие, которое управляет тепловодоснабжением и водоотведением в Сургутском районе) перенесло сроки капремонта на 2027 год.
«Из-за корректировки плана капитального ремонта мы сталкиваемся в данный момент с некачественно предоставляемой услугой водотеплоснабжения, производя при этом оплату за качественный ресурс», — рассказали жители дома.
Собственники квартир написали коллективную жалобу в следственный комитет по ХМАО-Югре. В МУП «УТВиВ N?1» направлен официальный запрос, ответ ожидается.
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