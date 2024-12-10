NYT: россиянин Марк Эйдельштейн стал самым стильным актером 2024 года

Российский актер Марк Эйдельштейн стал одним из самых стильных людей 2024 года. Он вошел в список наряду с такими мировыми знаменитостями, как Зендея, Ариана Гранде, Деми Мур, внук экс-президента США Джона Кеннеди Джек Шлоссберг и другие.
«Те, кто не знает актера как восходящую звезду „Аноры“, возможно, знают его по другой отличительной черте: его называют русским Тимоти Шаламе», — пишет The New York Times. Издание опубликовало список из 63 самых стильных знаменитостей в мире. Из российского медиаполя в него попал только Эйдельштейн.
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