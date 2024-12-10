NYT: россиянин Марк Эйдельштейн стал самым стильным актером 2024 года

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Марк Эйдельштейн вошел в список самых стильных в мире людей
Марк Эйдельштейн вошел в список самых стильных в мире людей Фото:

Российский актер Марк Эйдельштейн стал одним из самых стильных людей 2024 года. Он вошел в список наряду с такими мировыми знаменитостями, как Зендея, Ариана Гранде, Деми Мур, внук экс-президента США Джона Кеннеди Джек Шлоссберг и другие.

«Те, кто не знает актера как восходящую звезду „Аноры“, возможно, знают его по другой отличительной черте: его называют русским Тимоти Шаламе», — пишет The New York Times. Издание опубликовало список из 63 самых стильных знаменитостей в мире. Из российского медиаполя в него попал только Эйдельштейн.

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Российский актер Марк Эйдельштейн стал одним из самых стильных людей 2024 года. Он вошел в список наряду с такими мировыми знаменитостями, как Зендея, Ариана Гранде, Деми Мур, внук экс-президента США Джона Кеннеди Джек Шлоссберг и другие. «Те, кто не знает актера как восходящую звезду „Аноры “, возможно, знают его по другой отличительной черте: его называют русским Тимоти Шаламе», — пишет The New York Times. Издание опубликовало список из 63 самых стильных знаменитостей в мире. Из российского медиаполя в него попал только Эйдельштейн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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