«Фонтанка»: в Петербурге задержали бежавшего с СВО контрактника

В Санкт-Петербурге задержали 34-летнего военнослужащего-контрактника, пропавшего из воинской части более семи месяцев назад. Рядовой был объявлен в розыск за самовольное оставление места службы на срок свыше одного месяца.
«Сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге военнослужащего-контрактника, которого семь месяцев назад потеряли в части... Он был объявлен в розыск по делу о самовольном оставлении места службы на срок свыше одного месяца», — пишет «Фонтанка.ру».
Мужчина, проживавший в Карелии, был задержан на проспекте Луначарского в Петербурге. По данным источника, его не видели в части с апреля текущего года, и, согласно версии следствия, у контрактника не было уважительных оснований для длительного самовольного отсутствия на службе.
При этом, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и неуплату алиментов. Мужчина служил в ЛНР, после задержания его доставили в отдел полиции.
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