«Фонтанка»: в Петербурге задержали бежавшего с СВО контрактника

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В Санкт-Петербурге был задержан сбежавший со спецоперации контрактник
В Санкт-Петербурге был задержан сбежавший со спецоперации контрактник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Санкт-Петербурге задержали 34-летнего военнослужащего-контрактника, пропавшего из воинской части более семи месяцев назад. Рядовой был объявлен в розыск за самовольное оставление места службы на срок свыше одного месяца.

«Сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге военнослужащего-контрактника, которого семь месяцев назад потеряли в части... Он был объявлен в розыск по делу о самовольном оставлении места службы на срок свыше одного месяца», — пишет «Фонтанка.ру».

Мужчина, проживавший в Карелии, был задержан на проспекте Луначарского в Петербурге. По данным источника, его не видели в части с апреля текущего года, и, согласно версии следствия, у контрактника не было уважительных оснований для длительного самовольного отсутствия на службе.

При этом, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и неуплату алиментов. Мужчина служил в ЛНР, после задержания его доставили в отдел полиции.

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В Санкт-Петербурге задержали 34-летнего военнослужащего-контрактника, пропавшего из воинской части более семи месяцев назад. Рядовой был объявлен в розыск за самовольное оставление места службы на срок свыше одного месяца. «Сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге военнослужащего-контрактника, которого семь месяцев назад потеряли в части... Он был объявлен в розыск по делу о самовольном оставлении места службы на срок свыше одного месяца», — пишет «Фонтанка.ру». Мужчина, проживавший в Карелии, был задержан на проспекте Луначарского в Петербурге. По данным источника, его не видели в части с апреля текущего года, и, согласно версии следствия, у контрактника не было уважительных оснований для длительного самовольного отсутствия на службе. При этом, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и неуплату алиментов. Мужчина служил в ЛНР, после задержания его доставили в отдел полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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