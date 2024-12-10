Футболист украинского клуба «Черноморец» Кирилл Попов забыл про запрет и случайно начал отвечать на вопросы журналистов на русском языке после матча Украинской Премьер-лиги против «Кривбасса». Однако спортсмен переключился на украинский язык после того, как ему напомнили об этом за кадром.
«... форвард „Черноморца“ Кирилл Попов после матча УПЛ с „Кривбассом“ начал отвечать в интервью на русском языке, но после подсказки за кадром „сменил раскладку“ и перешел на украинский», — пишет telegram-канал «Первый спорт». Попов известен игрой за одесский «Черноморец», хотя за свою взрослую карьеру он так и не смог забить ни одного гола в 49 матчах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.