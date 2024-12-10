Украинский футболист с трудом перешел на мову, вспомнив запрет на русский. Видео

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Украинский футболист забыл про запрет говорить по-русски и с трудом перешел на мову
Украинский футболист забыл про запрет говорить по-русски и с трудом перешел на мову Фото:

Футболист украинского клуба «Черноморец» Кирилл Попов забыл про запрет и случайно начал отвечать на вопросы журналистов на русском языке после матча Украинской Премьер-лиги против «Кривбасса». Однако спортсмен переключился на украинский язык после того, как ему напомнили об этом за кадром.

«... форвард „Черноморца“ Кирилл Попов после матча УПЛ с „Кривбассом“ начал отвечать в интервью на русском языке, но после подсказки за кадром „сменил раскладку“ и перешел на украинский», — пишет telegram-канал «Первый спорт». Попов известен игрой за одесский «Черноморец», хотя за свою взрослую карьеру он так и не смог забить ни одного гола в 49 матчах.

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Футболист украинского клуба «Черноморец» Кирилл Попов забыл про запрет и случайно начал отвечать на вопросы журналистов на русском языке после матча Украинской Премьер-лиги против «Кривбасса». Однако спортсмен переключился на украинский язык после того, как ему напомнили об этом за кадром. «... форвард „Черноморца“ Кирилл Попов после матча УПЛ с „Кривбассом“ начал отвечать в интервью на русском языке, но после подсказки за кадром „сменил раскладку“ и перешел на украинский», — пишет telegram-канал «Первый спорт». Попов известен игрой за одесский «Черноморец», хотя за свою взрослую карьеру он так и не смог забить ни одного гола в 49 матчах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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