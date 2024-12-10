Процесс «деконструкции имиджа» украинского лидера Владимира Зеленского усиливается, и это может серьезно подорвать его авторитет, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, начальные этапы этого процесса уже заметны в зарубежной прессе, которая обращает внимание на внешний вид Зеленского, что является критическим аспектом восприятия любого публичного деятеля.
«То, что сейчас происходит вокруг Зеленского — называется деконструкция имиджа. И нет ничего страшнее для любой власти, чем быть смешной. С этим Зеленский отчаянно боролся в начале своей президентской каденции закручиванием гаек доказывая, что он не клоун и не лох. В конце затянувшейся каденции его имидж разрушают тем же способом, доказывая и показывая, что таки да», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас иностранные СМИ активно комментируют выбор одежды Зеленского, подчеркивая тем самым отличие «зрителя от артиста на сцене».
Депутат предрек ухудшение ситуации, если текущие тенденции сохранятся. Он указал, что последствиями деконструкции могут стать изменение общественного восприятия Зеленского на международной арене и сокращение встреч с иностранными делегациями. Это, по его словам, связано с падением репутации от уважаемого лидера к фигуре, вызывающей насмешки и сомнения в компетентности.
Ранее внешний облик украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с коллегами из Франции и США раскритиковали за безвкусицу. Издание The New York Post написало, что чувство стиля Зеленского было уничтожено из-за его повседневной одежды. Кроме того, в газете образ украинского лидера назвали проявлением «неуважения к американцам».
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