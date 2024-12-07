07 декабря 2024

NYP: Зеленского раскритиковали за безвкусную одежду на встрече в Париже

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Зеленский был одет в свою повседневную одежду
Зеленский был одет в свою повседневную одежду Фото:

Внешний облик президента Украины Владимира Зеленского на встрече с коллегами из Франции и США раскритиковали за безвкусицу. Об этом пишет издание The New York Post.

«Чувство стиля Зеленского было уничтожено в субботу из-за его повседневной одежды, которую он надел на официальное открытие собора Нотр-Дам в Париже», — сказано в материале The New York Post. В газете назвали одежду украинского лидера проявлением «неуважения к американцам». 

Зеленский присутствовал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в своей повседневной одежде. Он был одет в зеленую куртку и толстовку, а также армейские ботинки.

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Внешний облик президента Украины Владимира Зеленского на встрече с коллегами из Франции и США раскритиковали за безвкусицу. Об этом пишет издание The New York Post. «Чувство стиля Зеленского было уничтожено в субботу из-за его повседневной одежды, которую он надел на официальное открытие собора Нотр-Дам в Париже», — сказано в материале The New York Post. В газете назвали одежду украинского лидера проявлением «неуважения к американцам».  Зеленский присутствовал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в своей повседневной одежде. Он был одет в зеленую куртку и толстовку, а также армейские ботинки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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