NYP: Зеленского раскритиковали за безвкусную одежду на встрече в Париже

08 декабря 2024 в 07:02 Размер текста - 17 +

Зеленский был одет в свою повседневную одежду Фото: Официальный сайт президента Украины Внешний облик президента Украины Владимира Зеленского на встрече с коллегами из Франции и США раскритиковали за безвкусицу. Об этом пишет издание The New York Post. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Как прошла встреча Зеленского с Трампом и Макроном в Париже: подробности «Чувство стиля Зеленского было уничтожено в субботу из-за его повседневной одежды, которую он надел на официальное открытие собора Нотр-Дам в Париже», — сказано в материале The New York Post. В газете назвали одежду украинского лидера проявлением «неуважения к американцам». Зеленский присутствовал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в своей повседневной одежде. Он был одет в зеленую куртку и толстовку, а также армейские ботинки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Внешний облик президента Украины Владимира Зеленского на встрече с коллегами из Франции и США раскритиковали за безвкусицу. Об этом пишет издание The New York Post. «Чувство стиля Зеленского было уничтожено в субботу из-за его повседневной одежды, которую он надел на официальное открытие собора Нотр-Дам в Париже», — сказано в материале The New York Post. В газете назвали одежду украинского лидера проявлением «неуважения к американцам». Зеленский присутствовал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в своей повседневной одежде. Он был одет в зеленую куртку и толстовку, а также армейские ботинки.