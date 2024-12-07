NYP: Зеленского раскритиковали за безвкусную одежду на встрече в Париже

Внешний облик президента Украины Владимира Зеленского на встрече с коллегами из Франции и США раскритиковали за безвкусицу. Об этом пишет издание The New York Post.
«Чувство стиля Зеленского было уничтожено в субботу из-за его повседневной одежды, которую он надел на официальное открытие собора Нотр-Дам в Париже», — сказано в материале The New York Post. В газете назвали одежду украинского лидера проявлением «неуважения к американцам».
Зеленский присутствовал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в своей повседневной одежде. Он был одет в зеленую куртку и толстовку, а также армейские ботинки.
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