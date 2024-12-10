Производители России заявили, что повысят цены на сладости этой зимой

Производители сладостей в России собираются повысить цены на свою продукцию уже в декабре — январе. Об этом говорится в документах, которые бизнесмены направили владельцам торговых сетей.
«Несколько производителей кондитерских изделий уведомили ритейлеров о повышении цен на продукцию в декабре—январе», — передает «Коммерсант» со ссылкой на письма от представителей кондитерского бизнеса. Рост цен они объясняют увеличением издержек производства.
По данным издания, уведомление о повышении цен на сладости поступило в адрес торговых сетей от БКК «Коломенский». Также подорожает на 20% продукция Konfesta, а Strock повысит на 10–15% стоимость своих конфет, ириса и карамели. «Коммерсант» уточняет, что производители «Акконд» и «Славянка» заявили о повышении цен, хотя и не раскрыли его деталей.
Ранее в Минпромторге опровергли слухи о том, что в России сладости подорожают минимум на 50% якобы из-за тестирования их маркировки. Эксперимент по маркировке сладостей запланирован на даты с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года. Система маркировки «Честный знак» может коснуться таких продуктов как шоколад, печенье, конфеты, зефир, и других видов кондитерских изделий.
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