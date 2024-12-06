Wildberries подумает об отказе продавать популярные у детей ингаляторы

Wildberries рассматривает возможность снятия с продажи ароматических ингаляторов после обращения первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева к Роспотребнадзору с просьбой проверить товар на наличие запрещенных веществ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
«Платформа всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций и проводит дополнительную проверку по товарам — предметам обращения. А в случае обнаружения нарушений принимает незамедлительные меры», — цитирует РБК представителя маркетплейса.
В описании продаваемых ингаляторов указывается, что они содержат эфирные масла, которые оказывают освежающее и бодрящее действие. Кроме того, согласно карточке подобных товаров, способствуют облегчению дыхания и помогают от укачивания.
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