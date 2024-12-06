06 декабря 2024

Wildberries подумает об отказе продавать популярные у детей ингаляторы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аромаингаляторы проверят на наличие в них запрещенных или ограниченных в обороте веществ
Аромаингаляторы проверят на наличие в них запрещенных или ограниченных в обороте веществ Фото:

Wildberries рассматривает возможность снятия с продажи ароматических ингаляторов после обращения первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева к Роспотребнадзору с просьбой проверить товар на наличие запрещенных веществ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«Платформа всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций и проводит дополнительную проверку по товарам — предметам обращения. А в случае обнаружения нарушений принимает незамедлительные меры», — цитирует РБК представителя маркетплейса.

В описании продаваемых ингаляторов указывается, что они содержат эфирные масла, которые оказывают освежающее и бодрящее действие. Кроме того, согласно карточке подобных товаров, способствуют облегчению дыхания и помогают от укачивания. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Wildberries рассматривает возможность снятия с продажи ароматических ингаляторов после обращения первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева к Роспотребнадзору с просьбой проверить товар на наличие запрещенных веществ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. «Платформа всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций и проводит дополнительную проверку по товарам — предметам обращения. А в случае обнаружения нарушений принимает незамедлительные меры», — цитирует РБК представителя маркетплейса. В описании продаваемых ингаляторов указывается, что они содержат эфирные масла, которые оказывают освежающее и бодрящее действие. Кроме того, согласно карточке подобных товаров, способствуют облегчению дыхания и помогают от укачивания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...