Жителей Таганрога предупредили об атаке БПЛА

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Из-за атаки беспилотников жителям порекомендовали спуститься в подвалы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Таганроге возможна атака беспилотников. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

«Внимание! Атака БПЛА», — написала Камбулова в своем telegram-канале.

Она добавила, что по возможности жителям необходимо спуститься на нижние этажи или в подвал здания. Постараться найти помещение без окон и присесть на пол, чтобы минимизировать возможные риски.

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В Таганроге возможна атака беспилотников. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова. «Внимание! Атака БПЛА», — написала Камбулова в своем telegram-канале. Она добавила, что по возможности жителям необходимо спуститься на нижние этажи или в подвал здания. Постараться найти помещение без окон и присесть на пол, чтобы минимизировать возможные риски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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