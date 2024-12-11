Жителей Таганрога предупредили об атаке БПЛА

Из-за атаки беспилотников жителям порекомендовали спуститься в подвалы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Таганроге возможна атака беспилотников. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
«Внимание! Атака БПЛА», — написала Камбулова в своем
Она добавила, что по возможности жителям необходимо спуститься на нижние этажи или в подвал здания. Постараться найти помещение без окон и присесть на пол, чтобы минимизировать возможные риски.
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