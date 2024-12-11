Жителей Таганрога предупредили об атаке БПЛА

11 декабря 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Из-за атаки беспилотников жителям порекомендовали спуститься в подвалы Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Таганроге возможна атака беспилотников. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова. «Внимание! Атака БПЛА», — написала Камбулова в своем telegram-канале . Она добавила, что по возможности жителям необходимо спуститься на нижние этажи или в подвал здания. Постараться найти помещение без окон и присесть на пол, чтобы минимизировать возможные риски. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Таганроге возможна атака беспилотников. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова. «Внимание! Атака БПЛА», — написала Камбулова в своем telegram-канале. Она добавила, что по возможности жителям необходимо спуститься на нижние этажи или в подвал здания. Постараться найти помещение без окон и присесть на пол, чтобы минимизировать возможные риски.