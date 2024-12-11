Автоэксперт дал прогноз по ценам на машины в 2025 году

В начале 2025 года цены на автомобили могут вырасти на 10-15%. Таким прогнозом поделился независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.
«Предсказать точно, насколько могут вырасти цены с 2025 года, сейчас сложно, но вряд ли они увеличатся меньше, чем уровень инфляции, которая по прогнозам, в начале следующего года будет около 5%. Общий рост цен может составить 10–15%», — передает слова Тузова газета «Известия».
Он добавил, что спрос на новые машины может сократиться на 10-20%. Продажи новых автомобилей в последние месяцы 2024 года уже снижаются, и, хотя появление новых моделей может помочь сдерживать цены, это влияние будет недолгим при низком спросе, заключил эксперт.
В первом полугодии 2025 года средневзвешенная цена на автомобили может вырасти на 10%, достигнув 3,4 млн рублей, заявил гендиректор «Автостат» Сергей Целиков. Директор департамента продаж новых автомобилей Николай Иванов согласился с этим прогнозом, отметив, что рост цен может происходить постепенно в течение всего года. Он также заявил, что параллельный импорт может быстро дорожает, особенно при росте курса юаня.
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