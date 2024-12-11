Автоэксперт дал прогноз по ценам на машины в 2025 году

Эксперт транспортной отрасли Тузов: в 2025 году цены на авто вырастут на 10-15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Продажи новых автомобилей снижаются, заявил Тузов
Продажи новых автомобилей снижаются, заявил Тузов Фото:

В начале 2025 года цены на автомобили могут вырасти на 10-15%. Таким прогнозом поделился независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

«Предсказать точно, насколько могут вырасти цены с 2025 года, сейчас сложно, но вряд ли они увеличатся меньше, чем уровень инфляции, которая по прогнозам, в начале следующего года будет около 5%. Общий рост цен может составить 10–15%», — передает слова Тузова газета «Известия».

Он добавил, что спрос на новые машины может сократиться на 10-20%. Продажи новых автомобилей в последние месяцы 2024 года уже снижаются, и, хотя появление новых моделей может помочь сдерживать цены, это влияние будет недолгим при низком спросе, заключил эксперт.

В первом полугодии 2025 года средневзвешенная цена на автомобили может вырасти на 10%, достигнув 3,4 млн рублей, заявил гендиректор «Автостат» Сергей Целиков. Директор департамента продаж новых автомобилей Николай Иванов согласился с этим прогнозом, отметив, что рост цен может происходить постепенно в течение всего года. Он также заявил, что параллельный импорт может быстро дорожает, особенно при росте курса юаня.

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В начале 2025 года цены на автомобили могут вырасти на 10-15%. Таким прогнозом поделился независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. «Предсказать точно, насколько могут вырасти цены с 2025 года, сейчас сложно, но вряд ли они увеличатся меньше, чем уровень инфляции, которая по прогнозам, в начале следующего года будет около 5%. Общий рост цен может составить 10–15%», — передает слова Тузова газета «Известия». Он добавил, что спрос на новые машины может сократиться на 10-20%. Продажи новых автомобилей в последние месяцы 2024 года уже снижаются, и, хотя появление новых моделей может помочь сдерживать цены, это влияние будет недолгим при низком спросе, заключил эксперт. В первом полугодии 2025 года средневзвешенная цена на автомобили может вырасти на 10%, достигнув 3,4 млн рублей, заявил гендиректор «Автостат» Сергей Целиков. Директор департамента продаж новых автомобилей Николай Иванов согласился с этим прогнозом, отметив, что рост цен может происходить постепенно в течение всего года. Он также заявил, что параллельный импорт может быстро дорожает, особенно при росте курса юаня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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