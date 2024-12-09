09 декабря 2024

Россиян предупредили о взлете цен на машины в новом году

Гендиректор «Автостата»: авто подорожает начале 2025 года на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Средневзвешенная цена на авто вырастет до 3,4 миллионов рублей
Средневзвешенная цена на авто вырастет до 3,4 миллионов рублей Фото:

За первое полугодие 2025 года средневзвешенная цена на автомобили может вырасти на 10%. Об этом заявил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В новом году автомобили продолжат дорожать: средневзвешенная цена вырастет за полгода на 10%, то есть до 3,4 млн рублей», — передает слова Целикова газета «Известия». С его мнением согласился директор департамента продаж новых автомобилей Николай Иванов.

Однако он считает, что рост на 10% можно ожидать в течение всего года. Причем компании могут увеличивать стоимость авто постепенно, как это было в 2015 году. Но Иванов подчеркнул, что параллельный импорт подорожает «реактивно», в отличие от официальных поставок. При росте юаня на 15% стоимость такой машины также станет больше на 15%.

В ноябре 2024 года продажи новых авто снизились на 29% в сравнении с октябрем, передает RT. По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, ситуация связана с повышением ставки утильсбора и повышением ключевой ставки ЦБ.

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За первое полугодие 2025 года средневзвешенная цена на автомобили может вырасти на 10%. Об этом заявил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. «В новом году автомобили продолжат дорожать: средневзвешенная цена вырастет за полгода на 10%, то есть до 3,4 млн рублей», — передает слова Целикова газета «Известия». С его мнением согласился директор департамента продаж новых автомобилей Николай Иванов. Однако он считает, что рост на 10% можно ожидать в течение всего года. Причем компании могут увеличивать стоимость авто постепенно, как это было в 2015 году. Но Иванов подчеркнул, что параллельный импорт подорожает «реактивно», в отличие от официальных поставок. При росте юаня на 15% стоимость такой машины также станет больше на 15%. В ноябре 2024 года продажи новых авто снизились на 29% в сравнении с октябрем, передает RT. По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, ситуация связана с повышением ставки утильсбора и повышением ключевой ставки ЦБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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