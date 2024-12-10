В Тюмени закрывается популярный рестобар

Ресторан открылся в 2023 году
В Тюмени закрывается рестобар «Реалисты». Такая информация указана в социальных сетях заведения. Указано, что последним рабочем днем станет 15 декабря.
«Дорогие гости, с грустью сообщаем, что наше кафе закрывает свои двери. Спасибо вам за все прекрасные моменты, проведенные вместе», — указано в социальный сетях рестобара.
О причинах закрытия не сообщается. Известно, что заведение открылось в 2023 году.
Ранее URA.RU писало, что в регионе за текущий год закрылись более 300 ресторанов. Это происходит из-за большого количества новых заведений.
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