10 декабря 2024

В Тюмени закрывается популярный рестобар

В Тюмени закрывают ресторан «Реалисты»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан открылся в 2023 году
Ресторан открылся в 2023 году Фото:

В Тюмени закрывается рестобар «Реалисты». Такая информация указана в социальных сетях заведения. Указано, что последним рабочем днем станет 15 декабря.

«Дорогие гости, с грустью сообщаем, что наше кафе закрывает свои двери. Спасибо вам за все прекрасные моменты, проведенные вместе», — указано в социальный сетях рестобара.

О причинах закрытия не сообщается. Известно, что заведение открылось в 2023 году.

Ранее URA.RU писало, что в регионе за текущий год закрылись более 300 ресторанов. Это происходит из-за большого количества новых заведений.

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В Тюмени закрывается рестобар «Реалисты». Такая информация указана в социальных сетях заведения. Указано, что последним рабочем днем станет 15 декабря. «Дорогие гости, с грустью сообщаем, что наше кафе закрывает свои двери. Спасибо вам за все прекрасные моменты, проведенные вместе», — указано в социальный сетях рестобара. О причинах закрытия не сообщается. Известно, что заведение открылось в 2023 году. Ранее URA.RU писало, что в регионе за текущий год закрылись более 300 ресторанов. Это происходит из-за большого количества новых заведений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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