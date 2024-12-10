В Тюменской области резко подскочила заболеваемость коронавирусом

Также выросла заболеваемость ОРВИ
В Тюменской области за неделю (2-8 декабря) коронавирус выявили у 829 человек. Такая информация указана на сайте объясняем.рф. Неделей ранее заболели 672 жителя.
«За 49-ю неделю (2-8 декабря) в Тюменской области выявлено 829 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 699 человек. Госпитализировали 68 человек», — указано на портале.
Также, как сообщили в Роспотребнадзоре по региону, на 3,2% выросла заболеваемость ОРВИ. От гриппа привиты более 60% населения.
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