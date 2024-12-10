10 декабря 2024

В Тюменской области резко подскочила заболеваемость коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Также выросла заболеваемость ОРВИ
Также выросла заболеваемость ОРВИ Фото:

В Тюменской области за неделю (2-8 декабря) коронавирус выявили у 829 человек. Такая информация указана на сайте объясняем.рф. Неделей ранее заболели 672 жителя.

«За 49-ю неделю (2-8 декабря) в Тюменской области выявлено 829 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 699 человек. Госпитализировали 68 человек», — указано на портале.

Также, как сообщили в Роспотребнадзоре по региону, на 3,2% выросла заболеваемость ОРВИ. От гриппа привиты более 60% населения.

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В Тюменской области за неделю (2-8 декабря) коронавирус выявили у 829 человек. Такая информация указана на сайте объясняем.рф. Неделей ранее заболели 672 жителя. «За 49-ю неделю (2-8 декабря) в Тюменской области выявлено 829 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 699 человек. Госпитализировали 68 человек», — указано на портале. Также, как сообщили в Роспотребнадзоре по региону, на 3,2% выросла заболеваемость ОРВИ. От гриппа привиты более 60% населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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