10 декабря 2024

«Вынуждают уволиться»: мэра из ХМАО заподозрили в гонениях на дочь предшественника

Главу Лянтора Луценко заподозрили в давлении на семью экс-мэра Махини
© Служба новостей «URA.RU»
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В Лянторе продолжаются чистки клана экс-мэра Сергея Махини
В Лянторе продолжаются чистки клана экс-мэра Сергея Махини Фото:

В Лянторе (Сургутский район ХМАО) обсуждают слухи, что дочь Сергея Махини Елену, работающую в муниципальном управлении по культуре, спорту и делам молодежи, вынуждают уволиться. Источник в политическом истеблишменте рассказал URA.RU, что инициатива исходит от нового главы города Алексея Луценко.

«Младшая дочь Махини, из-за работы которой в подведомственном КСК „Юбилейный“ и вспыхнул скандал с отставкой главы, продержалась на работе всего полгода. Сейчас гонения начались на старшую дочь, которая работает заведующей сектором управления по культуре, спорту и делам молодежи. Недавно Луценко ее вызвал и поставил ультиматум — уволиться в течение месяца. Она отказалась, и теперь ее должность попадает под сокращение», — поделился инсайдер.

По словам собеседника, зять Махини не продержался при Луценко и месяца. «Ему тоже предложили уволиться, он отказался и в итоге попал под сокращение. При этом, у Махини с Луценко был договор — после отставки не мстить детям», — замечает инсайдер.

Луценко не ответил на звонок журналиста агентства. В мэрию Лянтора направлен запрос, ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Сергею Махине удалось сохранить «золотой парашют» почти в миллион рублей. За него бывшему главе Лянтора пришлось биться в суде.

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В Лянторе (Сургутский район ХМАО) обсуждают слухи, что дочь Сергея Махини Елену, работающую в муниципальном управлении по культуре, спорту и делам молодежи, вынуждают уволиться. Источник в политическом истеблишменте рассказал URA.RU, что инициатива исходит от нового главы города Алексея Луценко. «Младшая дочь Махини, из-за работы которой в подведомственном КСК „Юбилейный“ и вспыхнул скандал с отставкой главы, продержалась на работе всего полгода. Сейчас гонения начались на старшую дочь, которая работает заведующей сектором управления по культуре, спорту и делам молодежи. Недавно Луценко ее вызвал и поставил ультиматум — уволиться в течение месяца. Она отказалась, и теперь ее должность попадает под сокращение», — поделился инсайдер. По словам собеседника, зять Махини не продержался при Луценко и месяца. «Ему тоже предложили уволиться, он отказался и в итоге попал под сокращение. При этом, у Махини с Луценко был договор — после отставки не мстить детям», — замечает инсайдер. Луценко не ответил на звонок журналиста агентства. В мэрию Лянтора направлен запрос, ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало, что Сергею Махине удалось сохранить «золотой парашют» почти в миллион рублей. За него бывшему главе Лянтора пришлось биться в суде.
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