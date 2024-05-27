Экс-мэр из ХМАО отстоял в суде выплату «золотого парашюта»

Экс-мэр Лянтора(ХМАО) Сергей Махиня отстоял в суде «золотой парашют» в виде премии в 860 тысяч рублей, которые он получил при выходе на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Суд отказал прокуратуре, которая требовала вернуть выданные экс-чиновнику премию — почти миллион рублей. Депутаты одобри ее уже после скандальной отставки. За месяц до этого Махиня избежал увольнения по утрате доверия — силовики вскрыли конфликт интересов с его дочерью, которая руководила КСК „Юбилейный“, но экс-мэр успел уйти на пенсию по собственному желанию», — сообщил собеседник.
Депутаты согласовали Махине начисления по новым правилам, которые были приняты после отставки. Прокуратура усмотрела в этом нарушения и обратилась в суд. «27 мая было вынесено решение об отказе иска прокуратуры», — добавил собеседник.
Для уточнения информации журналист агентства обратился в суд. Там не ответили на звонок. Между тем на сайте суда размещена информация, что в иске прокуратуры отказано. В надзорном ведомстве сообщили, что подготовят информацию по разбирательству и направят в адрес редакции позже. Махиня не ответил на звонок журналиста.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура заставила экс-мэра из ХМАО вернуть «золотой парашют» почти в млн рублей. В надзорном ведомстве уверены в незаконном обогащении за счет бюджета.
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