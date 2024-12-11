Россиянам раскрыли неприятную правду о тарифах по ЖКХ в 2025 году

В России произойдет ежегодное повышение тарифов ЖКХ в 2025 году. В среднем рост составит 11,9%. Об этом заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
«Традиционно с 1 июля 2025 года россиян ждет рост цен на коммунальные услуги… В среднем по России повышение произойдет на 11,9%», — подчеркнул Гусятников в разговоре с «Газетой.Ru». По его словам, в правительстве уже утверждены индексы изменения платы.
Отмечается, что в каждом регионе страны значения оплаты будут зависеть от многих факторов. Например, экономическое положение, количество потребителей, объем услуг. По прогнозам, самое большое повышение может составить в Пермском крае, Архангельской и Кемеровской области — от 19% до 21%, а наименьший в ХМАО, на Алтае и в Амурской области.
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В России произойдет ежегодное повышение тарифов ЖКХ в 2025 году. В среднем рост составит 11,9%. Об этом заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. «Традиционно с 1 июля 2025 года россиян ждет рост цен на коммунальные услуги… В среднем по России повышение произойдет на 11,9%», — подчеркнул Гусятников в разговоре с «Газетой.Ru». По его словам, в правительстве уже утверждены индексы изменения платы. Отмечается, что в каждом регионе страны значения оплаты будут зависеть от многих факторов. Например, экономическое положение, количество потребителей, объем услуг. По прогнозам, самое большое повышение может составить в Пермском крае, Архангельской и Кемеровской области — от 19% до 21%, а наименьший в ХМАО, на Алтае и в Амурской области.