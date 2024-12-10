Школьник изнасиловал 11-классницу в Екатеринбурге

Парень заявил, что все было по обоюдному согласию (архивное фото)
В Екатеринбурге 11-классник изнасиловал сверстницу. Все произошло еще в марте в одной из квартир в Октябрьском районе. Однако в полицию мать пострадавшей обратилась лишь месяц назад. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Против подростка возбуждено уголовное дело. Его задержали. Он заявил, что все было по обоюдному согласию. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде», — сказал собеседник агентства.
Девочка учится в гимназии, воспитывается в полной семье. В свердловском СКР отказались от комментариев по теме.
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