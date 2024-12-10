10 декабря 2024

Школьник изнасиловал 11-классницу в Екатеринбурге

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, егэ, учеба, тест, школа, среднее образование, образование, экзамены, уроки, гиа
Парень заявил, что все было по обоюдному согласию (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 11-классник изнасиловал сверстницу. Все произошло еще в марте в одной из квартир в Октябрьском районе. Однако в полицию мать пострадавшей обратилась лишь месяц назад. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Против подростка возбуждено уголовное дело. Его задержали. Он заявил, что все было по обоюдному согласию. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде», — сказал собеседник агентства.

Девочка учится в гимназии, воспитывается в полной семье. В свердловском СКР отказались от комментариев по теме.

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В Екатеринбурге 11-классник изнасиловал сверстницу. Все произошло еще в марте в одной из квартир в Октябрьском районе. Однако в полицию мать пострадавшей обратилась лишь месяц назад. Об этом URA.RU рассказал источник. «Против подростка возбуждено уголовное дело. Его задержали. Он заявил, что все было по обоюдному согласию. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде», — сказал собеседник агентства. Девочка учится в гимназии, воспитывается в полной семье. В свердловском СКР отказались от комментариев по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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