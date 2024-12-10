Екатеринбуржцу выставили огромный счет за коммуналку — с переплатой в десять раз

Екатеринбуржцу выставили счет в 130 тысяч рублей за услуги ЖКХ

11 декабря 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Из-за перерасчета мужчина пошел в суд (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге хозяину квартиры в доме на улице 40-летия Комсомола управляющая компания увеличила платеж за услуги ЖКХ в десять раз, до 130 тысяч рублей, после того как в жилье обнаружили сорванную антимагнитную пломбу на счетчике ГВС. Недовольный мужчина обратился с иском в суд, где требовал признать начисление и долг незаконными, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. «Истец просил признать начисление платы за три месяца и возложенный на него долг в 130175 рублей незаконными. Также он указал, что коммунальщики отключили ему электричество, и настаивал на возобновлении подачи электроэнергии. Истец просил взыскать с УК компенсацию морального вреда и штраф», — следует из сообщения. Мужчина уверял, что пломбу случайно сорвал ребенок его гостей. По словам представителя УК в суде, для срыва пломбы нужны специальные инструменты, что вызывает сомнения в версии жильца. Было также установлено, что объем потребления горячей воды значительно занижен по сравнению с количеством проживающих. После рассмотрения всех аргументов и проведения проверок Кировский райсуд отказал мужчине в его требованиях, а решение подтвердил Свердловский областной суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге хозяину квартиры в доме на улице 40-летия Комсомола управляющая компания увеличила платеж за услуги ЖКХ в десять раз, до 130 тысяч рублей, после того как в жилье обнаружили сорванную антимагнитную пломбу на счетчике ГВС. Недовольный мужчина обратился с иском в суд, где требовал признать начисление и долг незаконными, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. «Истец просил признать начисление платы за три месяца и возложенный на него долг в 130175 рублей незаконными. Также он указал, что коммунальщики отключили ему электричество, и настаивал на возобновлении подачи электроэнергии. Истец просил взыскать с УК компенсацию морального вреда и штраф», — следует из сообщения. Мужчина уверял, что пломбу случайно сорвал ребенок его гостей. По словам представителя УК в суде, для срыва пломбы нужны специальные инструменты, что вызывает сомнения в версии жильца. Было также установлено, что объем потребления горячей воды значительно занижен по сравнению с количеством проживающих. После рассмотрения всех аргументов и проведения проверок Кировский райсуд отказал мужчине в его требованиях, а решение подтвердил Свердловский областной суд.