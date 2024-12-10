10 декабря 2024

Екатеринбуржцу выставили огромный счет за коммуналку — с переплатой в десять раз

Екатеринбуржцу выставили счет в 130 тысяч рублей за услуги ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, пять тысяч, калькулятор, Счет за ЖКХ, деньги, счет за жкх, счет за коммуналку, оплата жкх, риц
Из-за перерасчета мужчина пошел в суд (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге хозяину квартиры в доме на улице 40-летия Комсомола управляющая компания увеличила платеж за услуги ЖКХ в десять раз, до 130 тысяч рублей, после того как в жилье обнаружили сорванную антимагнитную пломбу на счетчике ГВС. Недовольный мужчина обратился с иском в суд, где требовал признать начисление и долг незаконными, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Истец просил признать начисление платы за три месяца и возложенный на него долг в 130175 рублей незаконными. Также он указал, что коммунальщики отключили ему электричество, и настаивал на возобновлении подачи электроэнергии. Истец просил взыскать с УК компенсацию морального вреда и штраф», — следует из сообщения. Мужчина уверял, что пломбу случайно сорвал ребенок его гостей.

По словам представителя УК в суде, для срыва пломбы нужны специальные инструменты, что вызывает сомнения в версии жильца. Было также установлено, что объем потребления горячей воды значительно занижен по сравнению с количеством проживающих. После рассмотрения всех аргументов и проведения проверок Кировский райсуд отказал мужчине в его требованиях, а решение подтвердил Свердловский областной суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге хозяину квартиры в доме на улице 40-летия Комсомола управляющая компания увеличила платеж за услуги ЖКХ в десять раз, до 130 тысяч рублей, после того как в жилье обнаружили сорванную антимагнитную пломбу на счетчике ГВС. Недовольный мужчина обратился с иском в суд, где требовал признать начисление и долг незаконными, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. «Истец просил признать начисление платы за три месяца и возложенный на него долг в 130175 рублей незаконными. Также он указал, что коммунальщики отключили ему электричество, и настаивал на возобновлении подачи электроэнергии. Истец просил взыскать с УК компенсацию морального вреда и штраф», — следует из сообщения. Мужчина уверял, что пломбу случайно сорвал ребенок его гостей. По словам представителя УК в суде, для срыва пломбы нужны специальные инструменты, что вызывает сомнения в версии жильца. Было также установлено, что объем потребления горячей воды значительно занижен по сравнению с количеством проживающих. После рассмотрения всех аргументов и проведения проверок Кировский райсуд отказал мужчине в его требованиях, а решение подтвердил Свердловский областной суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...