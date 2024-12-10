10 декабря 2024

Штормовой ветер накроет Свердловскую область

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Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 12 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Местами на Среднем Урале ожидается очень сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».

Экстренное предупреждение о штормовом ветре МЧС публиковало также на 11 декабря. Сегодня в регионе его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

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В Свердловской области 12 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Местами на Среднем Урале ожидается очень сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112». Экстренное предупреждение о штормовом ветре МЧС публиковало также на 11 декабря. Сегодня в регионе его порывы могут достигать 18 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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