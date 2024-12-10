Штормовой ветер накроет Свердловскую область

Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду (архивное фото)
В Свердловской области 12 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Местами на Среднем Урале ожидается очень сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».
Экстренное предупреждение о штормовом ветре МЧС публиковало также на 11 декабря. Сегодня в регионе его порывы могут достигать 18 метров в секунду.
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