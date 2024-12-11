С москвичей начнут еще больше взимать штрафов за езду на авто

Власти Москвы планируют улучшить около шести тысяч существующих дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД и парковки. Об этом рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.
«Власти Москвы хотят улучшить камеры, фиксирующие нарушения ПДД и парковки. На сегодняшний день в столице насчитывается порядка шести тысяч таких устройств», — передает слова Кизлыка «Коммерсант». Он добавил, что будут установлены камеры, которые также помогут в мониторинге транспортных потоков и поиске угнанного автотранспорта.
Кроме того, обсуждается новый формат использования передвижных камер, которые сейчас расположены на микроавтобусах. Кизлык предложил использовать прицепы с оборудованием для автоматической фиксации нарушений, что позволит снизить затраты на эксплуатацию.
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