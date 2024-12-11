На дороге столкнулись четыре автомобиля
В Перми на улице Революции столкнулись несколько машин. Видеозапись с места массовой аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь — новости».
«Четыре машины столкнулись на дороге в районе дома № 7 по ул. Революции. Одна из машин улетела с дороги и врезалась в дерево. У остальных пострадали бампера», — обсуждают очевидцы за кадром видеозаписи.
По данным сервиса «Яндекс Карты» авария не сказалась на движении транспорта. Пробки на дороге нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции, чтобы узнать подробности о случившемся. Ответ ожидается.
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