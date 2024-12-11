В центре Перми произошло массовое ДТП. Видео

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На дороге столкнулись четыре автомобиля
На дороге столкнулись четыре автомобиля Фото:

В Перми на улице Революции столкнулись несколько машин. Видеозапись с места массовой аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь — новости».

«Четыре машины столкнулись на дороге в районе дома № 7 по ул. Революции. Одна из машин улетела с дороги и врезалась в дерево. У остальных пострадали бампера», — обсуждают очевидцы за кадром видеозаписи.

По данным сервиса «Яндекс Карты» авария не сказалась на движении транспорта. Пробки на дороге нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции, чтобы узнать подробности о случившемся. Ответ ожидается.

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В Перми на улице Революции столкнулись несколько машин. Видеозапись с места массовой аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». «Четыре машины столкнулись на дороге в районе дома № 7 по ул. Революции. Одна из машин улетела с дороги и врезалась в дерево. У остальных пострадали бампера», — обсуждают очевидцы за кадром видеозаписи. По данным сервиса «Яндекс Карты» авария не сказалась на движении транспорта. Пробки на дороге нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции, чтобы узнать подробности о случившемся. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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