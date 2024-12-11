Пермский минкульт разыгрывает поездку в Пермь на знаменитого «Щелкунчика»

Попасть в Пермь и увидеть самый популярный спектакль театра оперы и балета «Щелкунчик» можно абсолютно бесплатно. Билеты на самолет и в театр, а также номер в гостинице разыгрывает министерство культуры Пермского края совместно с театром. Есть одно важное условие — нужно проголосовать за Пермь в конкурсе «Молодежная столица России — 2025».
«Объявляем розыгрыш билетов в Пермь на двоих на самый волшебный балет, ставший символом Рождества и Нового года, — „Щелкунчик“ в авторской версии хореографа Алексея Мирошниченко. Чтобы выиграть поездку в Пермь (5-6 января), включая проживание в гостинице, и два билета на спектакль 5 января нужно поддержать Пермь в борьбе за звание „Молодежной столицы России — 2025“», — говорится в telegram-канале Пермской оперы, где опубликованы все условия участия в розыгрыше.
Спектакль «Щелкунчик» является самым популярным в Пермском театре оперы и балета. Стоимость билетов на него в этом сезоне достигает 20 тысяч рублей. Конкурс «Молодежная столица России» — это специальная номинация Всероссийской премии молодежных достижений «Время Молодых». Пермь вошла в шорт-лист конкурса и стала одним из пяти городов-финалистов. Вместе со столицей Прикамья поборются в финале Новый Уренгой, Омск, Томск и Хабаровск. По условиям конкурса, сами пермяки за свой город голосовать не могут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!