Куйвашев контролирует создание мусорного полигона под Екатеринбургом

Евгений Куйвашев заявил, что финального решения пока нет Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев дал понять, что он и его коллеги из свердловского правительства внимательно следят за возведением нового мусоросортировочного комплекса (в формате большого экокластера) в окрестностях Екатеринбурга. Вопрос по теме ему задала жительница Сысерти во время ежегодной прямой линии на ОТВ.

Куйвашев подчеркнул, что «еще пока ничего не строится», то есть окончательного решения нет. «Совершенно точно скажу, рассматривается не только площадка в Сысертском районе. Вопрос находится в экспертизах — экологических, строительных. <…> Думаю, что мы не меньше, чем все остальные, заинтересованы в том, чтобы все было безопасно, не приносило никаких неудобств и, безусловно, за реализацией этого проекта будем следить самым внимательным образом», — заявил губернатор.

Он также дал характеристику инвестору («Экологические системы»). «У нас в целом с этой компанией выстраиваются нормальные, деловые отношения, и есть уже почти готовый проект мусоросортировочного комплекса и полигона в Нижнем Тагиле», — напомнил Куйвашев, подчеркнув, что инвестор был определен по результатам конкурса, то есть прозрачно и публично.

Еще губернатор признал, что при подборе земельного участка под полигон всем «угодить невозможно». «Безусловно, мы не должны останавливать процесс, мы его должны решать дальше», — заявил губернатор, подтверждая, что создание нового комплекса для утилизации отходов Екатеринбургу и его спутникам необходимо, ведь другие площадки переполнены.

Компания, с которой заключено концессионное соглашение — это дочернее предприятие АО «Облкоммунэнерго», то есть предприятия с участием Свердловской области. «Облкоммунэнерго» — одно из системообразующих предприятий коммунальной энергетики региона. Область имеет блокирующую долю (25%+ 1 акция) в акционерном капитале общества, таким образом правительство региона контролирует деятельность общества и участвует в принятии решений. АО «Облкоммунэнерго» более 20 лет ведет деятельность исключительно на территории Свердловской области, она не ведет никакой деятельности в других регионах УрФО.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Экология» «Облкоммунэнерго» построила в Нижнем Тагиле один из самых современных и экологичных мусоросортировочных комплексов в России. Нижнетагильский комплекс включает в себя участки компостирования и производства RDF-топлива. Здесь будут сортировать и готовить для дальнейшей продажи все виды пластика, стекло, бумагу, картон, ветошь, цветные и темные металлы. Запуск комплекса решит проблему с твердыми коммунальными отходами в Нижнем Тагиле и прилегающих территориях.

Оборудование одного из самых современных и экологичных мусоросортировочных комплексов в стране, который находится в Нижнем Тагиле Пресс-служба «Облкоммунэнерго»

Так выглядит современный мусоросортировочный завод в Нижнем Тагиле Пресс-служба «Облкоммунэнерго»