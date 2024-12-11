Власти Пермского края поддержали более ста инициатив от жителей

За последние восемь лет краевые власти поддержали более сотни инициатив в муниципальных территориях региона на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. В предстоящем 2025 году большая часть проектов будет посвящена годовщине победы в Великой Отечественной войне и восстановлению мемориальных мест в муниципалитетах региона. Об этом на заседании правительства Пермского края сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«Мы поддерживаем инициативы местных жителей. Конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования позволяет обустраивать детские и спортивные площадки, парки и скверы. Все то, что важно для жителей в территориях края. За последние восемь лет было поддержано более ста инициатив на сумму более 1,3 млрд рублей. Значительная часть инициатив, которые будут реализованы в 2025 году касаются 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Будем благоустраивать мемориальные знаки и стелы, привлекать молодежь к участию в конкурсе», — сказал Махонин.
По словам министра территориального развития Пермского края Светланы Усачевой, инициативное бюджетирование — один из главных инструментов для активистов в муниципалитетах. Оно позволяет воплощать их идеи в реальность и преображать города и села региона. «За последние три года поддержка проектов инициативного бюджетирования увеличилась в три раза», — подчеркнула Усачева. В 20254 году реализуется 216 проектов, которые предложили пермяки. Самыми востребованными проектами является оборудование детских и спортивных площадок. Лидерами по количеству детских площадок стали Куединский и Ординский округа.
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