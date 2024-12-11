Песков раскрыл подробности экстренного созвона Путина и Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным не передавал никаких посланий от новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Орбан не передавал Путину посланий от Трампа», — заявил Песков агентству ТАСС. Он также отметил, что предстоящий разговор Путина с Трампом не планируется, поскольку инициатив со стороны США не поступало. Песков добавил, что помимо этого, Орбан также изложил президенту РФ свое видение процесса мирного урегулирования конфликта на Украине.
Телефонный разговор между венгерским премьер-министром и российским лидером состоялся 11 декабря. По словам Орбана, их разговор длился около часа, передает RT. Во время него они обсудили ряд важных тем, включая украинский конфликт. Орбан отметил, что сейчас идут «самые опасные недели» украинского конфликта. Также политики обсудили ситуацию в Сирии и вопросы российско-венгерского торгово-экономического сотрудничества и проекты в сфере энергетики, передает «Национальная служба новостей».
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