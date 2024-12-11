Путин: Россия должна быть в авангарде технологических перемен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин посетил в Москве выставку новых технологий от Сбера
Владимир Путин посетил в Москве выставку новых технологий от Сбера Фото:

Российский президент Владимир Путин считает, что  страна должна быть в авангарде всех масштабных перемен, которые происходят в мире. В том числе — в технологическом прогрессе. Об этом он заявил во время посещения выставки Сбера, осматривая последние разработки в области искусственного интеллекта (ИИ). 

«Хотел бы вас <...> поблагодарить за совместную работу, за упорство в продвижении идей прогресса, за стремление воплотить самые смелые, самые фантастические, казалось бы, мечты — причем их реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен», — подчеркнул Владимир Путин в ходе посещения выставки. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24».

Президент страны также положительно отметил скорость развития инноваций, отметив, что Россия способна поспевать за ними. Он призвал увеличить обороты и не бояться предлагать самые новаторские и нестандартные идеи и решения. 

Владимир Путин 1 декабря прибыл в центральный офис «Сбера» в Москве. Там он ознакомился с последними разработками в области технологий, включая ИИ. Во время мероприятия Путин также поблагодарил ряд регионов за внедрение на территориях новых технологий. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин считает, что  страна должна быть в авангарде всех масштабных перемен, которые происходят в мире. В том числе — в технологическом прогрессе. Об этом он заявил во время посещения выставки Сбера, осматривая последние разработки в области искусственного интеллекта (ИИ).  «Хотел бы вас <...> поблагодарить за совместную работу, за упорство в продвижении идей прогресса, за стремление воплотить самые смелые, самые фантастические, казалось бы, мечты — причем их реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен», — подчеркнул Владимир Путин в ходе посещения выставки. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24». Президент страны также положительно отметил скорость развития инноваций, отметив, что Россия способна поспевать за ними. Он призвал увеличить обороты и не бояться предлагать самые новаторские и нестандартные идеи и решения.  Владимир Путин 1 декабря прибыл в центральный офис «Сбера» в Москве. Там он ознакомился с последними разработками в области технологий, включая ИИ. Во время мероприятия Путин также поблагодарил ряд регионов за внедрение на территориях новых технологий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...