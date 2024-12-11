Путин: Россия должна быть в авангарде технологических перемен

Российский президент Владимир Путин считает, что страна должна быть в авангарде всех масштабных перемен, которые происходят в мире. В том числе — в технологическом прогрессе. Об этом он заявил во время посещения выставки Сбера, осматривая последние разработки в области искусственного интеллекта (ИИ).
«Хотел бы вас <...> поблагодарить за совместную работу, за упорство в продвижении идей прогресса, за стремление воплотить самые смелые, самые фантастические, казалось бы, мечты — причем их реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен», — подчеркнул Владимир Путин в ходе посещения выставки. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24».
Президент страны также положительно отметил скорость развития инноваций, отметив, что Россия способна поспевать за ними. Он призвал увеличить обороты и не бояться предлагать самые новаторские и нестандартные идеи и решения.
Владимир Путин 1 декабря прибыл в центральный офис «Сбера» в Москве. Там он ознакомился с последними разработками в области технологий, включая ИИ. Во время мероприятия Путин также поблагодарил ряд регионов за внедрение на территориях новых технологий.
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