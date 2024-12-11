11 декабря 2024

Умерла народная артистка Раиса Максимова

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Актриса скончалась на 95-м году жизни
Актриса скончалась на 95-м году жизни Фото:

Народная артистка России Раиса Максимова умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«Народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла на 95-м году жизни», — передает источник РЕН ТВ. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале медиа.

Раиса Максимова — известная актриса театра и кино, работала в последнее время в Московском Художественном театре имени Чехова. Одной из ее последних значимых работ на сцене стала роль матери Маргариты в спектакле «Звезда вашего периода».

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Народная артистка России Раиса Максимова умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. «Народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла на 95-м году жизни», — передает источник РЕН ТВ. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале медиа. Раиса Максимова — известная актриса театра и кино, работала в последнее время в Московском Художественном театре имени Чехова. Одной из ее последних значимых работ на сцене стала роль матери Маргариты в спектакле «Звезда вашего периода».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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