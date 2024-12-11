Умерла народная артистка Раиса Максимова

Народная артистка России Раиса Максимова умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
«Народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла на 95-м году жизни», — передает источник РЕН ТВ. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале медиа.
Раиса Максимова — известная актриса театра и кино, работала в последнее время в Московском Художественном театре имени Чехова. Одной из ее последних значимых работ на сцене стала роль матери Маргариты в спектакле «Звезда вашего периода».
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