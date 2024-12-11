Пентагон предупредил Украину об ударах «Орешником» в ближайшие дни

Представитель Пентагона Сабрина Сингх предупредила руководство Украины о том, что ВС РФ могут в ближайшее время ударить «Орешником». Об этом она заявила на брифинге.
«РФ в ближайшие дни может снова ударить ракетой „Орешник“ по территории Украины», — сказала Сабрина Сингх. О том, когда конкретно будет нанесен удар информации не появлялось.
21 ноября Россия в ответ на эскалацию Запада применила новейшую систему вооружения «Орешник». По словам президента РФ Владимира Путина, данные ракеты атакуют со скоростью 2-3 км/с , и существующие системы противоракетной обороны противника не способны их перехватывать. Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями от российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», даже в неядерном варианте, писала Washington Post.
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