11 декабря 2024

Пентагон предупредил Украину об ударах «Орешником» в ближайшие дни

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Точную дату удара «Орешником» Пентагон не называет
Точную дату удара «Орешником» Пентагон не называет Фото:

Представитель Пентагона Сабрина Сингх предупредила руководство Украины о том, что ВС РФ могут в ближайшее время ударить «Орешником». Об этом она заявила на брифинге.

«РФ в ближайшие дни может снова ударить ракетой „Орешник“ по территории Украины», — сказала Сабрина Сингх. О том, когда конкретно будет нанесен удар информации не появлялось.

21 ноября Россия в ответ на эскалацию Запада применила новейшую систему вооружения «Орешник». По словам президента РФ Владимира Путина, данные ракеты атакуют со скоростью 2-3 км/с , и существующие системы противоракетной обороны противника не способны их перехватывать. Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями от российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», даже в неядерном варианте, писала Washington Post.

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Представитель Пентагона Сабрина Сингх предупредила руководство Украины о том, что ВС РФ могут в ближайшее время ударить «Орешником». Об этом она заявила на брифинге. «РФ в ближайшие дни может снова ударить ракетой „Орешник“ по территории Украины», — сказала Сабрина Сингх. О том, когда конкретно будет нанесен удар информации не появлялось. 21 ноября Россия в ответ на эскалацию Запада применила новейшую систему вооружения «Орешник». По словам президента РФ Владимира Путина, данные ракеты атакуют со скоростью 2-3 км/с , и существующие системы противоракетной обороны противника не способны их перехватывать. Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями от российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», даже в неядерном варианте, писала Washington Post.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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