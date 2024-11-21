Путин: ВС РФ ответили на эскалацию Запада новейшим оружием «Орешник»

21 ноября 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

Российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км/с, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ отреагировали на эскалацию со стороны Запада, применив новейшую систему оружия «Орешник». 21 ноября российские военные использовали эту современную систему средней дальности. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «ВС РФ нанесли удар по одному из промышленных объектов средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши военные назвали его „Орешник“», — заявил Путин. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что использование «Орешника» является реакцией на планы США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности. Путин заявил, что новейшие российские ракеты атакуют со скоростью 2-3 км/с, и существующие системы противоракетной обороны противника не способны их перехватывать. Утром в украинских Telegram-каналах появилась информация о том, что Россия якобы запустила баллистическую ракету по Днепру и нанесла удары крылатыми и межконтинентальными ракетами по украинской территории. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти слухи, заявив, что за такой информацией следует обращаться к российским военным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ отреагировали на эскалацию со стороны Запада, применив новейшую систему оружия «Орешник». 21 ноября российские военные использовали эту современную систему средней дальности. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «ВС РФ нанесли удар по одному из промышленных объектов средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши военные назвали его „Орешник“», — заявил Путин. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что использование «Орешника» является реакцией на планы США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности. Путин заявил, что новейшие российские ракеты атакуют со скоростью 2-3 км/с, и существующие системы противоракетной обороны противника не способны их перехватывать. Утром в украинских Telegram-каналах появилась информация о том, что Россия якобы запустила баллистическую ракету по Днепру и нанесла удары крылатыми и межконтинентальными ракетами по украинской территории. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти слухи, заявив, что за такой информацией следует обращаться к российским военным.