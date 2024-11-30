WP: «Орешник» грозит Европе разрушительными последствиями

Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями от российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», даже в неядерном варианте. Об этом пишет газета The Washington Post.
«„Орешник“ представляет прямую угрозу потенциально катастрофических последствий для Европы даже в неядерном исполнении», — говорится в материале газеты. Там добавили, что использование этой ракеты российскими вооруженными силами сигнализирует Западу о намерении Москвы ослабить НАТО и изменить структуру безопасности Европы в свою пользу.
Эксперты подчеркивают, что «Орешник» способен уничтожить важные военные объекты в Европе. Кроме того, он может доставлять ядерные боеголовки за короткое время, что значительно затрудняет его перехват, заключили в газете.
Удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» стал главной темой обсуждения в Европе. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Западу на этом фоне стоит прекратить поддержку Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также обратил внимание на необходимость осторожности среди западных стран из-за запуска этой ракеты.
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