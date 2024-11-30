WP: «Орешник» грозит Европе разрушительными последствиями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Орешник» может за считанные моменты достигнуть целей на территории Европы, пишет WP
«Орешник» может за считанные моменты достигнуть целей на территории Европы, пишет WP Фото:

Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями от российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», даже в неядерном варианте. Об этом пишет газета The Washington Post.

«„Орешник“ представляет прямую угрозу потенциально катастрофических последствий для Европы даже в неядерном исполнении», — говорится в материале газеты. Там добавили, что использование этой ракеты российскими вооруженными силами сигнализирует Западу о намерении Москвы ослабить НАТО и изменить структуру безопасности Европы в свою пользу.

Эксперты подчеркивают, что «Орешник» способен уничтожить важные военные объекты в Европе. Кроме того, он может доставлять ядерные боеголовки за короткое время, что значительно затрудняет его перехват, заключили в газете.

Удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» стал главной темой обсуждения в Европе. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Западу на этом фоне стоит прекратить поддержку Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также обратил внимание на необходимость осторожности среди западных стран из-за запуска этой ракеты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями от российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», даже в неядерном варианте. Об этом пишет газета The Washington Post. «„Орешник“ представляет прямую угрозу потенциально катастрофических последствий для Европы даже в неядерном исполнении», — говорится в материале газеты. Там добавили, что использование этой ракеты российскими вооруженными силами сигнализирует Западу о намерении Москвы ослабить НАТО и изменить структуру безопасности Европы в свою пользу. Эксперты подчеркивают, что «Орешник» способен уничтожить важные военные объекты в Европе. Кроме того, он может доставлять ядерные боеголовки за короткое время, что значительно затрудняет его перехват, заключили в газете. Удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» стал главной темой обсуждения в Европе. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Западу на этом фоне стоит прекратить поддержку Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также обратил внимание на необходимость осторожности среди западных стран из-за запуска этой ракеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...