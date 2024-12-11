РЕН ТВ: девочку жестоко избили в туалете подмосковной школы

12 декабря 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Родители девочки написали заявление в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Толпа девушек-подростков жестоко избила одноклассницу в туалете одной из школ подмосковных Котельников. Об инциденте сообщает телеканал РЕН ТВ. «Мою сестру 9 декабря заперли в туалете школы. Ее по очереди били по лицу и по голове семь девочек. Она потеряла сознание. В тот момент ее пыталась защитить подруга и просила помощи у учителей, но они ей сказали, чтобы она „не мешала проводить уроки“», — рассказала девушка РЕН ТВ. Вскоре кадры с избиением появились в социальных сетях. До этого администрация школы утверждала матери пострадавшей, что девочка якобы курила в туалете — и ей из-за этого стало плохо. Мать девочки написала заявление в полицию и в медики сняли побои. Отмечается, что в МВД сообщили, что по факту избиения несовершеннолетней в полицию были доставлены пять школьниц. С ними провели беседу в присутствии их родителей, проверка продолжается. Ранее сообщалось, что в школе N94-Ф в поселке Российский Краснодарского края восьмиклассник напал с ножом на нескольких учащихся. Двое детей получили ножевые ранения, а у третьего был поврежден зуб. Роскомнадзор подчеркнул, что данных о том, что действия ученика были направлены на массовое причинение вреда или что он действовал по предварительному сговору, нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Толпа девушек-подростков жестоко избила одноклассницу в туалете одной из школ подмосковных Котельников. Об инциденте сообщает телеканал РЕН ТВ. «Мою сестру 9 декабря заперли в туалете школы. Ее по очереди били по лицу и по голове семь девочек. Она потеряла сознание. В тот момент ее пыталась защитить подруга и просила помощи у учителей, но они ей сказали, чтобы она „не мешала проводить уроки“», — рассказала девушка РЕН ТВ. Вскоре кадры с избиением появились в социальных сетях. До этого администрация школы утверждала матери пострадавшей, что девочка якобы курила в туалете — и ей из-за этого стало плохо. Мать девочки написала заявление в полицию и в медики сняли побои. Отмечается, что в МВД сообщили, что по факту избиения несовершеннолетней в полицию были доставлены пять школьниц. С ними провели беседу в присутствии их родителей, проверка продолжается. Ранее сообщалось, что в школе N94-Ф в поселке Российский Краснодарского края восьмиклассник напал с ножом на нескольких учащихся. Двое детей получили ножевые ранения, а у третьего был поврежден зуб. Роскомнадзор подчеркнул, что данных о том, что действия ученика были направлены на массовое причинение вреда или что он действовал по предварительному сговору, нет.