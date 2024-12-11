11 декабря 2024

РЕН ТВ: девочку жестоко избили в туалете подмосковной школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
Родители девочки написали заявление в полицию Фото:

Толпа девушек-подростков жестоко избила одноклассницу в туалете одной из школ подмосковных Котельников. Об инциденте сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Мою сестру 9 декабря заперли в туалете школы. Ее по очереди били по лицу и по голове семь девочек. Она потеряла сознание. В тот момент ее пыталась защитить подруга и просила помощи у учителей, но они ей сказали, чтобы она „не мешала проводить уроки“», — рассказала девушка РЕН ТВ.

Вскоре кадры с избиением появились в социальных сетях. До этого администрация школы утверждала матери пострадавшей, что девочка якобы курила в туалете — и ей из-за этого стало плохо. Мать девочки написала заявление в полицию и в медики сняли побои.

Отмечается, что в МВД сообщили, что по факту избиения несовершеннолетней в полицию были доставлены пять школьниц. С ними провели беседу в присутствии их родителей, проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что в школе N94-Ф в поселке Российский Краснодарского края восьмиклассник напал с ножом на нескольких учащихся. Двое детей получили ножевые ранения, а у третьего был поврежден зуб. Роскомнадзор подчеркнул, что данных о том, что действия ученика были направлены на массовое причинение вреда или что он действовал по предварительному сговору, нет.

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Толпа девушек-подростков жестоко избила одноклассницу в туалете одной из школ подмосковных Котельников. Об инциденте сообщает телеканал РЕН ТВ. «Мою сестру 9 декабря заперли в туалете школы. Ее по очереди били по лицу и по голове семь девочек. Она потеряла сознание. В тот момент ее пыталась защитить подруга и просила помощи у учителей, но они ей сказали, чтобы она „не мешала проводить уроки“», — рассказала девушка РЕН ТВ. Вскоре кадры с избиением появились в социальных сетях. До этого администрация школы утверждала матери пострадавшей, что девочка якобы курила в туалете — и ей из-за этого стало плохо. Мать девочки написала заявление в полицию и в медики сняли побои. Отмечается, что в МВД сообщили, что по факту избиения несовершеннолетней в полицию были доставлены пять школьниц. С ними провели беседу в присутствии их родителей, проверка продолжается. Ранее сообщалось, что в школе N94-Ф в поселке Российский Краснодарского края восьмиклассник напал с ножом на нескольких учащихся. Двое детей получили ножевые ранения, а у третьего был поврежден зуб. Роскомнадзор подчеркнул, что данных о том, что действия ученика были направлены на массовое причинение вреда или что он действовал по предварительному сговору, нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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