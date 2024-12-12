WSJ: ХАМАС впервые согласился, что силы Израиля останутся в Газе после войны

Группировка ХАМАС впервые заявила, что готова заключить сделку, позволяющую военным Израиля остаться в Газе после прекращения боевых действий. Боевики также передали список заложников, которых освободят в случае прекращении огня, чего они не делали с момента первого перемирия в прошлом году.
«ХАМАС уступил двум ключевым требованиям Израиля о прекращении огня в Газе… что вселяет надежду на соглашение, которое могло бы освободить некоторых заложников в течение нескольких дней», — пишет газета The Wall Street Journal. Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху от комментариев воздержался.
Ранее стало известно о соглашении между Израилем и Ливаном о прекращении огня. Оно уже начало действовать в среду, 11 декабря, в 10:00 по московскому времени. Нетаньяху сообщал, что такое решение направлено на деэскалацию конфликта в регионе.
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Группировка ХАМАС впервые заявила, что готова заключить сделку, позволяющую военным Израиля остаться в Газе после прекращения боевых действий. Боевики также передали список заложников, которых освободят в случае прекращении огня, чего они не делали с момента первого перемирия в прошлом году. «ХАМАС уступил двум ключевым требованиям Израиля о прекращении огня в Газе… что вселяет надежду на соглашение, которое могло бы освободить некоторых заложников в течение нескольких дней», — пишет газета The Wall Street Journal. Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху от комментариев воздержался. Ранее стало известно о соглашении между Израилем и Ливаном о прекращении огня. Оно уже начало действовать в среду, 11 декабря, в 10:00 по московскому времени. Нетаньяху сообщал, что такое решение направлено на деэскалацию конфликта в регионе.