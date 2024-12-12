WSJ: ХАМАС впервые согласился, что силы Израиля останутся в Газе после войны

12 декабря 2024 в 08:39 Размер текста - 17 +

Боевики ХАМАС впервые заявили о готовности оставить военные силы Израиля в Газе Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Группировка ХАМАС впервые заявила, что готова заключить сделку, позволяющую военным Израиля остаться в Газе после прекращения боевых действий. Боевики также передали список заложников, которых освободят в случае прекращении огня, чего они не делали с момента первого перемирия в прошлом году. «ХАМАС уступил двум ключевым требованиям Израиля о прекращении огня в Газе… что вселяет надежду на соглашение, которое могло бы освободить некоторых заложников в течение нескольких дней», — пишет газета The Wall Street Journal . Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху от комментариев воздержался. Ранее стало известно о соглашении между Израилем и Ливаном о прекращении огня. Оно уже начало действовать в среду, 11 декабря, в 10:00 по московскому времени. Нетаньяху сообщал, что такое решение направлено на деэскалацию конфликта в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группировка ХАМАС впервые заявила, что готова заключить сделку, позволяющую военным Израиля остаться в Газе после прекращения боевых действий. Боевики также передали список заложников, которых освободят в случае прекращении огня, чего они не делали с момента первого перемирия в прошлом году. «ХАМАС уступил двум ключевым требованиям Израиля о прекращении огня в Газе… что вселяет надежду на соглашение, которое могло бы освободить некоторых заложников в течение нескольких дней», — пишет газета The Wall Street Journal. Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху от комментариев воздержался. Ранее стало известно о соглашении между Израилем и Ливаном о прекращении огня. Оно уже начало действовать в среду, 11 декабря, в 10:00 по московскому времени. Нетаньяху сообщал, что такое решение направлено на деэскалацию конфликта в регионе.