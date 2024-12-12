Российские военные рассказали, как освободили Дарьино в Курской области. По словам командира штурмовой роты десантников с позывным Мамет, ВС РФ вошли в центр села, уничтожили солдат ВСУ в здании почты, закрепились на позиции, привели резервы, а затем начали продвигаться в разные стороны населенного пункта.
«Зашли мы сразу в центр населенного пункта. Как только мы уничтожили противника на этом опорном пункте, в здании почты в центре села, закрепились, подтянули резервы, новые группы, то начали растягиваться в разные стороны, на запад и на восток», — передает слова Мамета ТАСС.
Тульские десантники, избегая открытых боев, провели стремительный штурм, пересекли реку и выбили украинские силы с ключевых позиций. В Минобороны РФ указали, что для поражения укреплений ВСУ было использовано высокоточное оружие. Украинские войска, вооруженные иностранным оружием, пытались удержать позиции, но были постепенно уничтожены. В результате операции часть украинских военных была уничтожена, а другие — взяты в плен. Освобождение села завершилось 11 декабря, после чего российские войска успешно продвинулись и в другие населенные пункты региона.
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