Военные раскрыли, как им удалось освободить Дарьино в Курской области. Видео

Минобороны РФ опубликовало видео освобождения Дарьино в Курской области
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Десантники, избегая открытых боев, провели стремительный штурм в Дарьино
Десантники, избегая открытых боев, провели стремительный штурм в Дарьино Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные рассказали, как освободили Дарьино в Курской области. По словам командира штурмовой роты десантников с позывным Мамет, ВС РФ вошли в центр села, уничтожили солдат ВСУ в здании почты, закрепились на позиции, привели резервы, а затем начали продвигаться в разные стороны населенного пункта.

«Зашли мы сразу в центр населенного пункта. Как только мы уничтожили противника на этом опорном пункте, в здании почты в центре села, закрепились, подтянули резервы, новые группы, то начали растягиваться в разные стороны, на запад и на восток», — передает слова Мамета ТАСС. 

Тульские десантники, избегая открытых боев, провели стремительный штурм, пересекли реку и выбили украинские силы с ключевых позиций. В Минобороны РФ указали, что для поражения укреплений ВСУ было использовано высокоточное оружие. Украинские войска, вооруженные иностранным оружием, пытались удержать позиции, но были постепенно уничтожены. В результате операции часть украинских военных была уничтожена, а другие — взяты в плен. Освобождение села завершилось 11 декабря, после чего российские войска успешно продвинулись и в другие населенные пункты региона.

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Российские военные рассказали, как освободили Дарьино в Курской области. По словам командира штурмовой роты десантников с позывным Мамет, ВС РФ вошли в центр села, уничтожили солдат ВСУ в здании почты, закрепились на позиции, привели резервы, а затем начали продвигаться в разные стороны населенного пункта. «Зашли мы сразу в центр населенного пункта. Как только мы уничтожили противника на этом опорном пункте, в здании почты в центре села, закрепились, подтянули резервы, новые группы, то начали растягиваться в разные стороны, на запад и на восток», — передает слова Мамета ТАСС.  Тульские десантники, избегая открытых боев, провели стремительный штурм, пересекли реку и выбили украинские силы с ключевых позиций. В Минобороны РФ указали, что для поражения укреплений ВСУ было использовано высокоточное оружие. Украинские войска, вооруженные иностранным оружием, пытались удержать позиции, но были постепенно уничтожены. В результате операции часть украинских военных была уничтожена, а другие — взяты в плен. Освобождение села завершилось 11 декабря, после чего российские войска успешно продвинулись и в другие населенные пункты региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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