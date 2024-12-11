ВС РФ освободили часть Курской области

Военным удалось освободить сразу два пункта в Курской области
Российским силам удалось освободить населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве уточнили, что пункты удалось взять силам группировки «Север».
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