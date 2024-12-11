ВС РФ освободили часть Курской области

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Военным удалось освободить сразу два пункта в Курской области
Военным удалось освободить сразу два пункта в Курской области Фото:

Российским силам удалось освободить населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве уточнили, что пункты удалось взять силам группировки «Север».

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Российским силам удалось освободить населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве уточнили, что пункты удалось взять силам группировки «Север».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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