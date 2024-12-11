В ХМАО мигранта осудили на восемь лет за продажу наркотиков

Сургутский районный суд приговорил иностранного гражданина к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным в попытке продать крупную партию наркотиков через интернет. Об этом сообщили на официальном сайте прокуратуры ХМАО.
«Подсудимый, действуя в составе группы, пытался реализовать крупную партию наркотиков. При задержании у него изъяли около пяти килограммов запрещенных веществ. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в публикации ведомства.
Все произошло в мае 2023 года. Мужчина получил наркотики для продажи в ХМАО, но его задержали до того, как он успел что-то сбыть.
Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО задержала мигранта с партией героина на 2,5 миллиона рублей. Его остановили на трассе Нефтеюганск — Сургут.
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