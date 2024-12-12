Свердловский бизнесмен исчез с 15 млн, на которые хотел засеять челябинские поля

Предприниматель из Екатеринбурга получил в распоряжение 15 миллионов рублей на проведение посевной кампании в Челябинской области, однако ничего не посеял и с деньгами пропал. Его сейчас ищет полиция, сообщил URA.RU источник.
«Мужчина получил от фирмы, которая занимается оптовыми поставками зерна, 15 миллионов. На эти средства он должен был засеять в Челябинской области поля еще в 2022 году. Однако земли остались нетронутыми, сам же предприниматель вместе с деньгами исчез», — объяснил собеседник агентства.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 — «Мошенничество». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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