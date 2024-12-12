Свердловский бизнесмен исчез с 15 млн, на которые хотел засеять челябинские поля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, снег, поле, зима, лес
Предприниматель взял деньги для дела, но поля остались нетронутыми Фото:

Предприниматель из Екатеринбурга получил в распоряжение 15 миллионов рублей на проведение посевной кампании в Челябинской области, однако ничего не посеял и с деньгами пропал. Его сейчас ищет полиция, сообщил URA.RU источник.

«Мужчина получил от фирмы, которая занимается оптовыми поставками зерна, 15 миллионов. На эти средства он должен был засеять в Челябинской области поля еще в 2022 году. Однако земли остались нетронутыми, сам же предприниматель вместе с деньгами исчез», — объяснил собеседник агентства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 — «Мошенничество». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприниматель из Екатеринбурга получил в распоряжение 15 миллионов рублей на проведение посевной кампании в Челябинской области, однако ничего не посеял и с деньгами пропал. Его сейчас ищет полиция, сообщил URA.RU источник. «Мужчина получил от фирмы, которая занимается оптовыми поставками зерна, 15 миллионов. На эти средства он должен был засеять в Челябинской области поля еще в 2022 году. Однако земли остались нетронутыми, сам же предприниматель вместе с деньгами исчез», — объяснил собеседник агентства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 — «Мошенничество». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...