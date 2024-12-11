Пермяки стали чаще тонуть в реках и озерах

Количество погибших на водоемах Пермского края резко выросло. По данным регионального ГУ МЧС, с 1 сентября по 10 декабря утонули 22 человека. За это же время в 2023 году погибших было 16.
«По оперативным данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю, с 1 сентября по 10 декабря текущего года на водоемах произошло 24 происшествия, за аналогичный период 2023 года — 17. В этом году погибло 22 человека, из них два ребенка, в прошлом году — 16 человек», — рассказали журналистам в министерстве территориальной безопасности региона.
В минувшее воскресенье на реке Чусовой под лед провалились и утонули два рыбака. В минтербезе напоминают, что за выход на лед в запрещенных местах грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей.
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