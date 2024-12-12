Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказ республики от границ времен СССР влечет за собой утрату суверенитета. Это, в свою очередь, также ставит под угрозу государственность страны.
«Отказ от карт времен СССР может означать отказ от государственности и независимости, потому что мы получили независимость на территории Советской Армении и международное сообщество признало нас таковыми», — написал Пашинян на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Он подчеркнул, что верность международно признанной территории является критически важным для безопасности Армении.
Пашинян отметил, что, если сами граждане страны не признают эти границы, это дает повод другим странам не признавать их. Оппозиция обвиняет премьер-министра в том, что он использует эти заявления, чтобы оправдать свои действия по признанию Нагорного Карабаха частью Азербайджана.
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