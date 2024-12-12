В Челябинске основная часть елочных базаров начнет работать с 14 декабря, в Калининском районе точки откроются 18 декабря. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, в городе будет действовать 100 новогодних ярмарок
«На точках можно будет приобрести хвойные букеты, деревья и другую праздничную атрибутику. Основная часть начнет работу в эту субботу, в Калининском районе елочные базары откроются чуть позже — с 18 декабря», — сообщили URA.RU в мэрии.
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