В Челябинске открывают 100 новогодних базаров. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Елочные базары в Челябинске разместят на 100 точках
Елочные базары в Челябинске разместят на 100 точках Фото:

В Челябинске основная часть елочных базаров начнет работать с 14 декабря, в Калининском районе точки откроются 18 декабря. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, в городе будет действовать 100 новогодних ярмарок

«На точках можно будет приобрести хвойные букеты, деревья и другую праздничную атрибутику. Основная часть начнет работу в эту субботу, в Калининском районе елочные базары откроются чуть позже — с 18 декабря», — сообщили URA.RU в мэрии.

Центральный район

  • Братьев Кашириных, 158
  • Братьев Кашириных, 160
  • Воровского, 60
  • Труда, 161
  • Энтузиастов, 18А
  • Худякова, 7
  • площадь МОПРа, 7
  • Академика Королева, 24

Тракторозаводский район

  • между многоквартирными домами 65 и 67 по улице Артиллерийской
  • Чоппа, 1А
  • Зальцмана, 10
  • Горького, 19
  • Комарова, 131Б
  • Марченко, 13
  • Героев Танкограда
  • Мамина, 15, 17

Калининский район

  • проспект Победы, 289А
  • 250-летия Челябинска, 17
  • проспект Победы, 168
  • Кирова, 1Б
  • Братьев Кашириных, 103
  • Братьев Кашириных, 91А
  • Братьев Кашириных, 124
  • Братьев Кашириных, 102
  • Чичерина, 37Б
  • Кирова, 9А
  • Молодогвардейцев, 41Г
  • Кирова, 11
  • Кирова, 74
  • Кирова, 2А
  • проспект Победы, 315
  • проспект Победы, 117
  • проспект Победы, 113
  • проспект Победы, 115

Советский район

  • Челябинская, 5
  • Курчатова, 5В
  • Семеноводческая, 4А
  • Доватора, 42
  • Ярославская, 3
  • Евтеева, 4
  • переулок Дачный, 20
  • Заслонова, 2

Металлургический район

  • 50-летия ВЛКСМ, 11
  • шоссе Металлургов, 19
  • 50-летия ВЛКСМ, 35, 37
  • Сталеваров
  • Сталеваров, 66
  • остановка «Сталеваров» возле сквера Победы
  • 60-летия Октября, 26
  • Прокатная, 24
  • пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Жукова
  • пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева
  • севернее домов 1 и 3 по улице Комаровского
  • шоссе Металлургов, 70
  • Румянцева, 33

Ленинский район

  • Агалакова, 66
  • Барбюса, 78
  • Гагарина, 4Б
  • Гагарина, 5
  • Гагарина, 25
  • Гагарина, 35
  • Гагарина, 50
  • Гагарина, 58
  • Дзержинского, 102
  • Дзержинского, 128
  • Дзержинского, 113
  • между многоквартирными домами по ул. Масленникова, 8 и 10
  • Машиностроителей, 34
  • Руставели, 7
  • Тухачевского, 11
  • Энергетиков, 65
  • Гагарина, 18
  • Гагарина, 6
  • Гагарина, 8
  • Гагарина, 12
  • Гагарина, 52
  • Новороссийская, 14
  • западнее зданий медгородка по улицы Электровозной 5-ой
  • Пограничная, 10
  • Вагнера, 82

Курчатовский район

  • проспект Победы, 204
  • Скульптора Головницкого, 14
  • Краснопольский проспект, 13Г
  • Чичерина, 17
  • Комсомольский проспект, 70
  • Комсомольский проспект, 115
  • между домами по Комсомольскому проспекту, 69 и улице Солнечной, 40
  • Молодогвардейцев, 25
  • проспект Победы, 330А
  • проспект Победы, 350А
  • Краснопольский проспект, 1
  • Краснопольский проспект, 7Б
  • Профессора Благих, 59
  • Бейвеля, 112
  • Бурденюка, 1/3
  • Скульптора Головницкого, 28А
  • Шагольская, 10
  • Комсомольский проспект, 36
  • Чайковского, 16
  • Комсомольский проспект, 28

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске основная часть елочных базаров начнет работать с 14 декабря, в Калининском районе точки откроются 18 декабря. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, в городе будет действовать 100 новогодних ярмарок «На точках можно будет приобрести хвойные букеты, деревья и другую праздничную атрибутику. Основная часть начнет работу в эту субботу, в Калининском районе елочные базары откроются чуть позже — с 18 декабря», — сообщили URA.RU в мэрии. Центральный район Тракторозаводский район Калининский район Советский район Металлургический район Ленинский район Курчатовский район
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...